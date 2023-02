Clip: Ngã xuống đường sau va chạm, người phụ nữ bị xe bồn cán trúng

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Mạng xã hội giao thông

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại màn va chạm giữa xe bồn và một chiếc xe máy, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe bồn đang lưu thông trên đường thì bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc xe máy lưu thông cùng chiều.

Do khuất tầm nhìn nên khi xảy ra va chạm, chiếc xe bồn đã cán trúng người phụ nữ. Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 4/2, tại chốt đèn ngã tư Long Kim, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Thông tin thêm trên báo Long An, sau khi xảy ra va chạm, người phụ nữ bị thương nặng, được người dân đưa vào Bệnh viện Bến Lức cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng của huyện Bến Lức, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn