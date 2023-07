Clip: Kinh hoàng trần nhà bất ngờ sập xuống

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra vào ngày 7/7, tại nhà của Micah Porter ở Springfield, ngay bên ngoài Washington, DC (Mỹ).

Đoạn video cho thấy, các thành viên trong gia đình hét lên khi một tấm trần nhà rơi xuống đất. Có thể nhìn thấy dây điện từ một thiết bị chiếu sáng âm tường đung đưa xung quanh trước khi tấm trần nhà thứ hai rơi xuống sàn.

Porter nói với Storyful rằng con trai ông nhận thấy một vết nứt trên trần nhà vào buổi sáng hôm đó, vết nứt này lớn dần vào buổi chiều.

“Con trai tôi đã đặt điện thoại để quay lại trong trường hợp trần nhà rơi xuống, và điều đó đã xảy ra”, Porter nói.

