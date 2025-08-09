Nữ nhân viên cửa hàng sách Nhã Nam mất tích trên đường đi làm

Hình ảnh chị Mai lên xe Xanh SM để đi làm - Ảnh: Nhã Nam

Chiều 8-8, trang fanpage Nhã Nam thư quán của Công ty Nhã Nam phát thông báo khẩn cấp kêu gọi hỗ trợ tìm nhân viên mất tích.

Người đang được tìm kiếm là chị Nguyễn Phương Mai, nhân viên cửa hàng sách của Nhã Nam ở chi nhánh Sài Gòn quen mặt với nhiều độc giả.

Rời nhà đi làm bằng xe ôm, rồi không thể liên hệ được

Theo thông báo, chị Nguyễn Phương Mai sinh ngày 2-5-1994, giới tính nữ, cao 1,7m. Khi rời nhà, chị mặc áo thun đen, quần jean xanh nhạt, ba lô màu kem cỡ lớn. Chị ở địa chỉ 575/25 Hoàng Sa, phường Xuân Hòa, TP.HCM (địa chỉ cũ: 575/25 Hoàng Sa, phường Võ Thị Sáu, quận 3).

Thời gian mà gia đình mất liên lạc với chị Mai là từ 8h13 ngày 6-8. Chị rời nhà bằng xe Xanh SM để đi làm. Sau thời điểm này, gia đình và Công ty Nhã Nam không thể liên hệ được với chị.

Theo Công ty Nhã Nam, hiện tại gia đình chị Mai và tập thể công ty đang rất lo lắng:

"Chúng tôi đã báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng và đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để tìm kiếm thông tin, với hy vọng sớm bảo đảm an toàn và đưa chị Mai trở về. Kính mong quý anh, chị, bạn bè, đối tác và cộng đồng chia sẻ rộng rãi thông tin này để hỗ trợ công tác tìm kiếm".

Thông tin trên đang "nóng" trong cộng đồng mê đọc sách. Trên mạng xã hội, nhiều độc giả, nhà văn đã chia sẻ lại bài thông báo tìm người khẩn cấp của Công ty Nhã Nam.

Chị Nguyễn Phương Mai đã mất tích từ ngày 6-8 - Ảnh: Nhã Nam

Công ty Nhã Nam cũng để lại thông tin liên hệ khi độc giả có bất kỳ thông tin nào về chị Mai: Chị Nguyễn Phương Lan Số điện thoại: 0703 723 850. Email: [email protected]. Địa chỉ: 575/25 Hoàng Sa, P. Xuân Hòa, TP.HCM

Tác giả: Hồ Lam

Nguồn tin: tuoitre.vn