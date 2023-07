Clip: Chủ nhà tá hỏa phát hiện rắn hổ mang ngoe nguẩy trên giường

Your browser does not support the video tag.

Jadumani Mohanty, cư dân của một ngôi làng gần Puri, miền đông Ấn Độ, bất ngờ tỉnh dậy vào nửa đêm khi thấy có thứ gì đó lạnh bất thường ở chân.

Trong lúc lơ mơ, người này đưa tay với vật thể lẹ thì nghe thấy tiếng rít. Theo bản năng, anh nhảy ra ngoài, bật đèn lên thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Một con rắn hổ mang khổng lồ đang nằm trên giường của Jadumani Mohanty. Con rắn độc bị mắc kẹt trong màn đang cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng để tìm lối thoát.

Jadumani Mohanty vô cùng sợ hãi, người này lập tức gọi điện cho lực lượng cứu hộ để nhờ sự giúp đỡ.

Susant Behera, một tình nguyện viên đã đến hiện trường và giải cứu con rắn.

Subhendu Mallik, tổng thư ký của đường dây trợ giúp rắn cho biết: "Jadumani đã vô cùng may mắn khi

sống sót. Nếu anh ấy không thức dậy đúng giờ, con rắn hổ mang có thể đã cắn anh ấy vì cảm thấy bị đe dọa bởi hành động của anh ấy".

Susant Behera cho biết: "Con rắn hổ mang đã phải vật lộn để chui ra khỏi màn. Đầu miệng của nó thâm tím vì nó đã liên tục cắn vào màn để tìm đường thoát ra".

Con rắn sau đó đã được thả về với môi trường sống tự nhiên.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn