Ngành giáo dục Nghệ An vào tâm lũ trao gần 1,2 tỷ đồng giúp đỡ giáo viên, nhà trường

Sáng 8/8, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành cùng đoàn công tác của ngành giáo dục Nghệ An đã đến trực tiếp trao quà cho các trường học, giáo viên bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ quét lịch sử ở các xã miền Tây xứ Nghệ.

Ngành giáo dục Nghệ An luôn chia sẻ những khó khăn, mất mát của nhiều giáo viên và người dân trong tâm lũ

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chia sẻ, mưa lũ vừa qua đã làm cho nhiều gia đình người dân, trong đó có các giáo viên đã bị trôi nhà cửa, tài sản. Hậu quả do cơn lũ gây ra là rất lớn.

Ngành giáo dục Nghệ An đã phát động, vận động các tổ chức đoàn thể, cá nhân để chia sẻ những mất mát của các nhà trường, gia đình các giáo viên ở nhiều xã miền Tây Nghệ An.

Điểm Trường mầm non Tà Cạ, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An nằm bên sông bị thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: Quốc Huy

Ông Nguyễn Trọng Hoàn khẳng định, ngành giáo dục Nghệ An luôn chia sẻ những khó khăn, mất mát của nhiều giáo viên và người dân trong tâm lũ. Qua đó, mong các thầy cô, tập thể nhà trường cùng bà con nhân dân cùng cố gắng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, tiếp tục lao động sản xuất.

Trong hành trình, Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tại các điểm trường: Trường Mầm non Tà Cạ; Mầm non Mường Xén; Mầm non Hữu Kiệm; Mầm non Chiêu Lưu 1; Mầm non Keng Đu; Mầm non Đoọc Mạy; Mầm non Mường Típ; Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mường Típ 2; Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Chiêu Lưu 1; Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Na Ngoi 2; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên tại trường Mầm non Tà Cạ.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cùng đoàn công tác thăm, động viên và chỉ đạo sớm khắc phục hậu quả sau lũ lụt. Ảnh: Quốc Huy

Ngành giáo dục Nghệ An đã trao quà cho cán bộ, giáo viên công tác tại các trường Mầm non Tà Cạ; Mầm non Keng Đu, Mầm non Phà Đánh, Mầm non Huồi Tụ và Trung học Phổ thông Kỳ Sơn bị thiệt hại trong đợt lũ lịch sử vừa qua.

Ngành giáo dục Nghệ An trao số tiền cho các trường bị thiệt hại sau lũ lụt. Ảnh: Quốc Huy

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, lũ ống, lũ quét ngày càng diễn biến bất thường, mưa lũ diễn ra bất ngờ hơn trước. Chính quyền đã kịp thời hỗ trợ bà con để tránh những tổn thất lớn về người, tuy nhiên, về tài sản thì chịu thiệt hại nặng nề.

"Ngành giáo dục cam đoan sẽ hỗ trợ hết mình cho nhà trường, giáo viên sớm ổn định cuộc sống và sớm trở lại năm học mới. Mong các thầy cô tiếp tục nỗ lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này" - ông Thái Văn Thành động viên.

Một số trường bị thiệt hại nhẹ hơn cũng được trao quà trong dịp này. Ảnh: Quốc Huy

Các giáo viên có nhà bị mất hoàn toàn và thiệt hại cũng được hỗ trợ. Ảnh: Quốc Huy

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng chia sẻ niềm tự hào về điểm sáng từ trong mưa lũ - đó là tinh thần tương thân, tương ái. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã chỉ đạo Trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn mở cửa đón tất cả các cá nhân, đoàn tình nguyện về ăn nghỉ miễn phí trong khuôn viên bán trú nhà trường.

"Đây là lúc cần hỗ trợ, giúp đỡ cùng nhau để ai cũng thấy ấm lòng khi về làm từ thiện, chia sẻ những mất mát do mưa lũ gây ra" - ông Thái Văn Thành bày tỏ.

Sau lũ dữ, Nghệ An đề xuất chính phủ phân bổ 50 tỷ đồng để cho các trường vùng lũ khắc phục thiệt hại. Khi có kinh phí, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ chuyển ngay về cho các địa phương để kịp thời sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, đảm bảo đầy đủ cơ bản phục vụ dạy học khi vào năm học mới.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chia sẻ những mất mát sau mưa lũ. Ảnh: Quốc Huy

Đối với các trường bị thiệt hại nặng, hư hỏng không đủ an toàn để tiếp tục sử dụng, như Mỹ Lý 2, trong bối cảnh chỉ còn hơn 3 tuần nữa là bước vào năm học mới thì không thể kịp xây dựng mới cơ sở vật chất, nhất là trong điều kiện địa bàn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, việc vận chuyển vật liệu xây dựng không đầy đủ. Mặc dù Bộ Công an đã hỗ trợ 50 tỷ đồng nhưng trường Mỹ Lý 2 không kịp khắc phục hạ tầng để đưa vào sử dụng năm học mới.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, bà con nhân dân và giáo viên yên tâm không phải lo thiếu sách vở. Nhà trường báo cáo cụ thể những gì còn thiếu để Sở lên phương án bố trí đầy đủ cho các em học sinh yên tâm đến trường.

Trào quà cho các giáo viên bị hư hỏng nhà cửa, thiệt hại tài sản. Ảnh: Quốc Huy

Nhiều giáo viên cảm động trước sự chia sẻ của ngành giáo dục Nghệ An sau mưa lũ. Ảnh: Quốc Huy

Đến buổi chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục đến thăm hỏi, động viên, nắm tình hình khắc phục hậu quả tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Bắc Lý 2, trường Mỹ Lý 2 và trường Mầm non Bắc Lý.

Ngành giáo dục và Đào tạo Nghệ An đến Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Bắc Lý 2 và Mầm non hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Quốc Huy

Ngoài ra, ngành giáo dục Nghệ An tiếp tục trao quà cho cán bộ, giáo viên tại Trường Mầm non Bắc Lý; Trường Mầm non Mỹ Lý 1; Mầm non Mỹ Lý 2; Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1; Phổ thông Dân tộc Bán trú Mỹ Lý 2; Phổ thông dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở Mỹ Lý bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra.

Thầy Trần Văn Hà - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 nhận 300 triệu đồng từ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành. Ảnh: Quốc Huy

Tổng số tiền mà ngành giáo dục Nghệ An trao ban đầu cho các trường học, gia đình các giáo viên bị thiệt hại hoàn toàn và thiệt hại nặng trong ngày 8/8 là gần 1,2 tỷ đồng.

40 điểm trường ở Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ Trên toàn tỉnh Nghệ An, có nhiều xã bị thiệt hại nghiêm trọng do lũ, trong đó có 40 điểm trường bị hư hại nghiêm trọng về tài sản và cơ sở vật chất gần như hư hỏng hoàn toàn. Ngành giáo dục tỉnh Nghệ An đã kêu gọi, tìm nhiều phương án khắc phục hậu quả giúp nhà trường, giáo viên cùng học sinh sớm ổn định cuộc sống để bước vào năm học mới.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn