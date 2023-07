CLIP: Nhà dân bị ném bom xăng sau khi nhắc nhở người tiểu bậy

Trước đó, khoảng 1giờ 30 phút ngày 10-7, nhà bà T.T.L (khu phố 5, phường Đức Long, TP Phan Thiết) bị người lạ mặt đến dùng bom xăng tự chế bằng vỏ các chai bia, đốt lên và ném vào sân nhà.

Thanh niên nhặt chai bom xăng rơi dưới đất trước khi ném lại vào nhà bà L. Ảnh: DT

Người nhà đang ngủ nghe tiếng động mạnh, chạy ra thì phát hiện đám cháy nên xịt nước dập lửa. Sự việc được trình báo công an phường đến ghi nhận hiện trường.

Sau đó hơn 2 giờ, thanh niên lạ mặt này lại xuất hiện, tiếp tục ném bom xăng vào cổng và sân nhà bà L gây cháy và người nhà lại tiếp tục dập lửa.

Thanh niên quăng bom xăng vào nhà bà T.T.L

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ của chai thủy tinh, các miếng vải tẩm xăng và mái che bị cháy rụi, cây cối cũng bị cháy héo.

Trước đó, tối 9-7, con trai bà L. về nhà có thấy một thanh niên đang nhậu cùng bạn bè gần đó có đứng tiểu bậy trước nhà mình nên nhắc nhở. Người thanh niên này sau đó dọa đốt chuồng bò trước nhà bà L. Đến rạng sáng 10-7 thì xảy ra vụ việc.

