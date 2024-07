CLIP: Khoảnh khắc người đàn ông bị sạt lở đất vùi lấp khi về nhà lấy đồ

Your browser does not support the video tag.

Clip: Sạt lở tại xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông vào chiều 20-7. Nguồn: Mạng xã hội.

Chiều 20-7, lãnh đạo UBND huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sạt lở đất tại thôn Trung Tâm, xã Đạ K'Nàng khiến 2 người thương vong.

Nạn nhân tử vong là anh N.Q.D. (36 tuổi, xã Đạ K'Nàng). Người bị thương, đang được cấp cứu là ông N.V.Đ. (42 tuổi, ngụ xã Phi Liêng).

Trước đó, ngày 15-7, tại khu vực này xảy ra sạt lở đất làm sập ngôi nhà của một người dân và khiến chị N.T.T. (40 tuổi, giáo viên) tử vong. Sau vụ việc, cơ quan chức năng di dời các hộ dân xung quanh tránh khu vực này vì có nguy cơ sạt lở cao. Trong những hộ phải di dời có gia đình ông N.Q.L (cha anh D.).

Lực lượng chức năng huyện Đam Rông đang xử lý hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, khoảng 16 giờ ngày 20-7, anh D. và ông Đ. đang về nhà để lấy một số vật dụng thì tiếp tục xảy ra sạt lở, vùi lấp 2 người. Hiện ông Đ. đã được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng chữa trị.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, trong 3 giờ qua xuất hiện vùng mây lớn đang phát triển trên khu vực TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc và các huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Đam Rông, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh. Do vậy, cơ quan này cảnh báo những giờ tới cần đề phòng mưa lớn cục bộ kèm theo mưa đá, lốc, gió giật mạnh.

