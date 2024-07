Sạt lở đất vùi lấp quán ăn khiến ít nhất 2 người thương vong

Vị trí sạt lở đất tại thôn Trung Tâm, xã Đạ K' Nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng chỉ cách điểm sạt lở trước đó vài ngày khiến một cô giáo tử vong khoảng 30m.

Căn nhà cấp 4 xây dựng kiên cố và kinh doanh quán ăn đã bị đất trên đồi cao phía sau đổ sụp xuống làm vùi lấp.

Thời điểm xảy ra sạt lở bên trong quán ăn có đông người nhưng kịp chạy thoát.

Riêng 2 người đàn ông bị mắc kẹt, chấn thương dẫn đến một người tử vong, người còn lại trong tình trạng nguy kịch được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng lập tức có mặt hiện trường triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Hiện, vẫn chưa xác định được còn có người mắc kẹt bên trong căn nhà hay không.

Công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành rất khẩn trương.

Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn

