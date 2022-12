Chiều tối nay (28-12), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp Công an huyện Vĩnh Cửu khám xét hiện trường, trích xuất camera nhà dân để lần theo tung tích kẻ cướp dùng súng cướp tiền của ngân hàng Agribank Thạnh Phú-huyện Vĩnh Cửu.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Giây phút đối tượng dùng súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Theo camera an ninh ghi lại, khi các nhân viên đang giao dịch với khách hàng thì bất ngờ một thanh niên mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm đi vào. Khi đến trước quầy giao dịch, đối tượng bất ngờ chỉa khẩu súng vào các nhân viên trong quầy uy hiếp để cướp tài sản.

Tuy nhiên, lúc này có nhiều người dân đang đến giao dịch tại đây truy hô nên đối tượng bỏ chạy ra ngoài. Trong lúc tẩu thoát, đối tượng còn chĩa súng về lực lượng bảo vệ.

Công an khám nghiệm hiện trường, nơi đối tượng lấy xe máy tẩu thoát

Các bảo vệ ngân hàng đuổi theo đến nơi, rút súng công cụ hỗ trợ nhắm vào tên cướp. Hai bên chĩa súng vào nhau trong khoảng 15 giây, sau đó tên cướp phóng xe tẩu thoát.

Hiện số tiền bị cướp chưa được công an thông tin. Lực lượng Công an đang truy xét, lần theo dấu vết của đối tượng.

Nguồn tin: Báo Người lao động