Clip: Đang đi đường, người đàn ông đi xe đạp lao vào đầu xe tải

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe đạp bất ngờ lao vào đầu xe tải khiến người xem sợ hãi.

Cụ thể, một người đàn ông đang đạp xe trên đường thì bất ngờ ra giữa đường và bị chiếc xe tải tông trúng. Cú va chạm xảy ra khiến người đàn ông bị bánh xe cán trúng. Chiếc xe tải sau đó lao vào lề đường rồi dừng lại.

Theo thông tin đăng tải, vụ va chạm xảy ra vào sáng 13/3, tại Thái Nguyên và đã được camera giám sát ghi lại.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía người xem. Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự việc.

