Người đàn ông bất ngờ lao vào đầu xe tải, tử vong tại chỗ

Trên mạng xã hội xuất hiện clip được camera hành trình của một xe ôtô ghi lại hình ảnh chiếc xe tải đang di chuyển trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình. Khi phát hiện có người đứng ven đường vẫy tay, tài xế xe tải liền cho xe giảm tốc độ. Tuy nhiên, người đứng bên đường đã bất ngờ lao thẳng vào phần đầu của xe, bị xe tải tông tử vong tại chỗ.

Camera ghi lại diễn biến vụ việc. Nguồn: Mạng xã hội

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 44 phút ngày 6-9, tại Km 440+750, đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xóm Lộc Môn, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Nạn nhân sau đó được xác định là Bùi Thanh L. (SN 1984, trú tại xóm Lộc Môn, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình).

Được biết, gia cảnh nạn nhân thuộc diện khó khăn.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động