Với người mua ô tô lần đầu, quyết định cuối cùng thường là kết quả của quá trình cân nhắc kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng. Mọi khía cạnh về thiết kế, công năng, chi phí, tiện nghi, độ bền và tính thanh khoản đều được đưa ra “cân đo đong đếm”. Anh Nguyễn Anh Quân, sống tại Hà Nội, không phải ngoại lệ. Anh đã cân nhắc giữa nhiều lựa chọn và cuối cùng đặt niềm tin vào VinFast VF 5 Plus.

Thích VinFast VF 5 Plus vì ưu điểm tiết kiệm chi phí

Anh Quân cho biết đã cân nhắc đến một số mẫu xe cũ như Toyota Yaris 2010-2011, nhưng cuối cùng chọn VinFast VF 5 Plus. “Đây là lựa chọn hợp lý, hài hòa nhất, đặc biệt là khả năng tiết kiệm chi phí. Tháng 7 vừa rồi, mình chốt mua xe, có mua pin. Tổng chi phí đăng ký biển số Hà Nội và thêm bảo hiểm thân vỏ là 559 triệu đồng”, anh Quân kể lại.

Chủ xe VinFast VF 5 Plus: Chi phí vận hành rẻ, nội thất rộng rãi, tiện nghi vượt xe đồng hạng

Sau hơn 2 tháng sử dụng với 3.000 km, anh Quân thấy hài lòng về lựa chọn của bản thân. Anh kể, hiện tại VinFast đang áp dụng chương trình miễn phí sạc pin 1 năm (đến 1/7/2025), nên anh không tốn 1 đồng chi phí vận hành. Có chăng chỉ là chi phí gửi xe tại cơ quan mà anh đang làm việc.

“Với cặp vợ chồng làm công ăn lương như mình, đi xe điện sẽ đỡ áp lực hơn xe xăng rất nhiều. Mình đã tham khảo từ người anh cùng cơ quan đang sử dụng VinFast VF 5 Plus, kể cả hãng kết thúc chương trình miễn phí sạc, mình thấy tiền sạc pin cũng hợp lý và vẫn ổn với tài chính của gia đình”, anh cho biết. Ngoài ra, anh cũng thấy yên tâm vì chi phí bảo dưỡng của xe điện rẻ hơn nhiều lần so với xe xăng, dầu.

Về vấn đề trạm sạc, anh Quân khẳng định “việc tiếp nạp nhiên liệu cho VinFast VF 5 Plus hoàn toàn thuận tiện”. Thông thường, khi đón vợ sau giờ làm, nếu vợ về muộn, anh tranh thủ đưa xe vào Vincom để sạc pin. Trong trường hợp pin dưới 20% cần sạc ngay, anh sẽ lái xe tới các trạm sạc gần nhà, bởi cách nhà anh ít phút di chuyển có tới 3 trạm sạc công cộng của V-GREEN.

Tiện nghi và an toàn hàng đầu phân khúc

Anh Quân thích ngoại hình của VinFast VF 5 Plus. Mẫu xe này nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

VF 5 Plus giúp anh Quân an tâm mỗi khi cầm lái. Mẫu xe nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Tác giả: PV

Nguồn tin: thoidai.com.vn