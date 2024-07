Tài xế công nghệ chốt đơn VF 5 Plus giờ chót để hưởng ưu đãi trả góp

Thời điểm “hời” nhất để mua xe điện

Anh Lê Văn Hùng là một tài xế kinh doanh dịch vụ đã 4 năm bằng Hyundai Grand i10 2020 ở Hà Nội. Sau gần 100.000km, chiếc xe đã cũ, nhiều hỏng hóc và quá tốn xăng, anh quyết định bán để đổi một chiếc xe mới.

Anh quyết định đổi sang mẫu xe điện VF 5 Plus để tối ưu chi phí. Đúng dịp này, VinFast đang triển khai đợt đặt cọc đặc biệt cho mẫu VF 5 Plus nên anh Hùng tranh thủ cơ hội để chốt mua xe sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Anh Hùng cho biết, trong ngày cuối của đợt đặt cọc sớm (từ ngày 7 đến 10-7), anh vẫn kịp hưởng ưu đãi trừ luôn 10 triệu đồng vào giá bán. Hãng còn “chơi lớn” khi cho phép khách hàng thoải mái chọn màu trong bảng 8 màu có sẵn, hoặc màu theo ý thích riêng mà không mất thêm chi phí.

Người dùng đặt cọc sớm VF 5 Plus để hưởng ưu đãi “khủng”.

“Tôi lựa chọn màu cá nhân hóa, bình thường sẽ tốn 20 triệu đồng, nhưng đặt trong thời gian ưu đãi nên không mất chi phí. Như vậy tổng cộng tôi đã được hời 30 triệu đồng”, anh chia sẻ. Hơn nữa, mua xe điện, anh Hùng còn tiết kiệm được khoản lệ phí trước bạ 12% áp dụng cho xe xăng, tương đương gần 60 triệu đồng.

Đặc biệt, cũng trong ngày ưu đãi cuối cùng, anh đã nhanh tay đăng ký mua xe trả góp trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” của VinFast, chỉ áp dụng tới hết hôm nay, 10-7-2024. Anh tính toán, nhờ VinFast hợp tác triển khai cùng các ngân hàng nên mức lãi suất trong chương trình này vô cùng hấp dẫn, và có thể vay trong 8 năm để chia nhỏ chi phí hàng tháng mà vẫn được sở hữu xe luôn.

“Tính ra một tháng tôi chỉ cần chi tầm 5 triệu đồng tiền trả lãi và gốc trả góp. Nếu không mua được lần này thì khó có ưu đãi tốt hơn sau này”, anh Hùng khẳng định.

Nuôi xe điện nhẹ gánh hơn hẳn xe xăng

Ngoài giá mua ban đầu tối ưu, VF 5 Plus còn được nhiều chủ xe dịch vụ ưa chuộng bởi chi phí vận hành siêu rẻ. Từng là tài xế doanh nghiệp, gần đây, anh Vũ Quốc Tuấn (TP Hồ Chí Minh) đã quyết định mua một chiếc VinFast VF 5 Plus để tự kinh doanh dịch vụ.

Dùng xe được khoảng 1 tháng, anh Tuấn nhận thấy chi phí nhiên liệu của xe điện rẻ chỉ bằng 1/3 so với xe xăng. “Đi khoảng 300 km thì tiền sạc mất khoảng 160.000 đồng. Với quãng đường tương tự, đi xe xăng cùng phân khúc mất khoảng 450.000 đồng tiền xăng”, anh cho biết.

Anh Vũ Quốc Tuấn (Hà Nội) lựa chọn VF 5 Plus vì chi phí tiết kiệm hơn hẳn xe xăng.

Anh cũng chia sẻ thêm, từ tháng 7, mức tiết kiệm này còn tăng lên nữa khi VinFast triển khai miễn phí tiền sạc tại trạm sạc V-GREEN cho toàn bộ chủ xe điện đến hết ngày 1-7-2025. Ngoài ra còn là quyền lợi được gửi xe miễn phí (dưới 5 tiếng), ưu tiên đỗ tại các địa điểm thuộc hệ sinh thái Vingroup, trong khuôn khổ chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh”. Anh Tuấn ước tính, với ưu đãi mới này, anh có thể tiết kiệm từ 30-35 triệu đồng/năm.

Đồng quan điểm, anh Hùng cho rằng, nếu tính tổng cộng các ưu đãi tiền cọc, tiền sạc, tiền gửi xe… cho khách hàng mới, anh có thể tiết kiệm gần trăm triệu đồng ngay khi mua VF 5 Plus.

Bên cạnh đó, theo anh Tuấn, chi phí bảo dưỡng VinFast VF 5 Plus cũng rất rẻ. VF 5 Plus có chu kỳ bảo dưỡng 12.000 km, mỗi lần chi phí chỉ vài trăm nghìn đồng. Theo dự toán của anh, sau 100.000km, xe chỉ phải bảo dưỡng 8 lần, với chi phí khoảng 10 triệu đồng, do cấu tạo của xe điện đơn giản hơn xe xăng nhiều.

VF 5 Plus được đánh giá là mẫu xe có hiệu quả kinh tế tốt nhất.

Bộ phận cần lưu tâm nhất với người dùng như anh Tuấn là pin – “trái tim của xe điện”. Mới đây, hãng xe Việt cũng đã điều chỉnh giá thay thế phụ tùng pin, với nhiều hạng mục chi phí được đánh giá là giảm sâu đến hàng chục phần trăm so với trước đây. Nếu bất đắc dĩ cần thay thế cả khối pin, giá pin hậu mãi cũng chỉ còn 80 triệu đồng, bằng giá pin bán theo xe. Đây cũng là cách để VinFast đem lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng về pin, ngoài chính sách bảo hành 8 năm không giới hạn số km đã có.

Mua VF 5 Plus, anh Tuấn cũng lựa chọn trở thành đối tác của Xanh SM Platform. Lý do tham gia vào nền tảng này, anh nói rằng vì hiện nay có rất nhiều người sử dụng và đặt xe thông qua Xanh SM nên sẽ có lượng khách hàng ổn định hơn. Chưa hết, anh còn được nền tảng chia sẻ doanh thu lên đến 87% trong 12 tháng. Sau thời gian nay, mức chia sẻ cũng lên tới 80% - tỉ lệ rất cao so với thị trường.

Có thể thấy, chi phí lăn bánh tối ưu và chi phí vận hành tiết kiệm vượt trội nhờ loạt ưu đãi đặc biệt là những điểm vượt trội của xe điện khiến ngày càng nhiều tài xế kinh doanh xe dịch vụ chốt VF 5 Plus - mẫu xe được đánh giá có hiệu quả kinh tế tốt nhất (Giải thưởng Xe của năm 2024).

Chỉ còn chưa đầy 24 giờ để nhận ưu đãi đặc biệt cho VF 5 Plus (đến hết 10-7-2024). Khách hàng có thể đặt cọc qua hệ thống showroom, nhà phân phối của VinFast trên toàn quốc hoặc qua website: https://bit.ly/DatcocVinFastVF5Plus Ngoài ra, khách hàng cũng có thể đặt cọc VF 5 Plus thông qua các nền tảng thương mại điện tử gồm: VINID: https://id.vin/Datcocxe_VF5Plus Shopee: https://shopee.vn/vinfast_official Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/vinfast-official Lazada: https://www.lazada.vn/shop/vinfast-vietnam

Tác giả: NGỌC PHƯƠNG

Nguồn tin: qdnd.vn