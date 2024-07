Đặt cọc VF 5 Plus màu mới từ hôm nay, khách hàng được hưởng tổng ưu đãi tới hơn 80 triệu đồng

Rần rần chốt cọc VF 5 Plus trong “4 ngày vàng”, tiết kiệm ngay tới 30 triệu đồng

“Thích màu xanh dương nhạt của chiếc VF 5 Plus ngay khi hãng công bố dải màu mới và cũng đúng thời điểm gia đình tôi có ý định mua ô tô nên sáng nay tôi đã đặt cọc chiếc VF 5 Plus theo chương trình ưu đãi mà VinFast đang triển khai”, chị Quỳnh Anh (TP.HCM) cho biết.

Nhiều khách hàng đã đặt cọc thành công ngay khi mở cọc.

Dù là cuối tuần nhưng không ít khách hàng trong sáng 7/7 cũng đã canh giờ để sẵn sàng chốt cọc mẫu VF 5 Plus.

Loạt 4 màu sắc mới, trẻ trung gồm Vàng, Hồng tím, Xanh dương nhạt và Xanh lá nhạt khiến VF 5 Plus trở thành tâm điểm trên cộng đồng yêu ô tô những ngày qua, bên cạnh 4 màu cơ bản đã có là Xám, Đỏ, Xanh dương, Trắng.

Những hình ảnh “gây sốt” thị trường trong những ngày qua.

Đặc biệt, với chính sách cho khách hàng được chọn màu sơn theo ý thích không mất thêm chi phí, ngay trong ngày đầu giai đoạn đặt cọc đặc biệt từ 7/7 đến 10/7, nhiều khách hàng đã tranh thủ chốt đơn để tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, theo chính sách ưu đãi đặc biệt, khách hàng còn được tặng thêm 10 triệu đồng trừ vào giá bán.

Sau thời gian ưu đãi, với dải màu nâng cao, chủ xe sẽ tốn thêm 10 triệu đồng (ưu đãi 50% trong ngày 11-31/7). Để chọn màu sơn theo ý thích ngoài màu có sẵn, khách hàng cần chi thêm 20 triệu đồng. Như vậy, đặt cọc từ nay đến hết ngày 10/7, khách hàng có thể tiết kiệm tới 30 triệu đồng.

Ngoài ưu đãi hấp dẫn, diện mạo mới của VF 5 Plus cũng là một yếu tố thu hút sự quan tâm và nhận được đánh giá cao của giới chuyên môn và nhiều khách hàng. “Màu xám xi-măng rất bắt mắt, từng chỉ thấy trên các thương hiệu xe sang, thể thao, tuy nhiên VF 5 Plus - một mẫu xe phổ thông - lại có lựa chọn này”, anh Trịnh Lê Hùng (chuyên gia xe từ Autodaily) nhận xét khi nhìn trực tiếp dải màu của VF 5 Plus.

VF 5 Plus có dải màu đa dạng.

Loạt màu sắc biến hóa giúp VF 5 Plus đang là mẫu A-SUV có lựa chọn màu sắc đa dạng nhất phân khúc. Đây cũng là điểm nhấn khiến VF 5 Plus thuyết phục nhiều khách hàng trẻ trong quyết định chọn mua xe đầu tiên.

Dự kiến, những chiếc VF 5 Plus dải màu mới sẽ được bàn giao ngay từ cuối tháng 7 này.

Trải nghiệm loạt quyền lợi miễn chê, “bỏ túi” hơn 80 triệu đồng

Là một trong những khách hàng đặt cọc sớm VF 5 Plus, anh Đức Huy, nhân viên văn phòng tại Hà Nội không giấu được sự háo hức, không chỉ bởi mua được chiếc xe ưng ý mà còn vì những quyền lợi hấp dẫn sau khi sở hữu xe.

Cụ thể, ngoài khoản 30 triệu ưu đãi ngay khi mua xe và lựa chọn màu sơn theo sở thích, chủ xe như anh Huy còn được hưởng chính sách đặc biệt trong khuôn khổ chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì Tương lai Xanh” như miễn phí sạc điện 1 năm, gửi xe 2 năm miễn phí tại các điểm đỗ thuộc hệ sinh thái Vingroup…

Khách hàng hưởng lợi lên tới 80 triệu khi đặt cọc sớm VF 5 Plus.

“Ước tính 1 tháng tôi di chuyển trung bình 3.000 km, tức là tầm 1,3 triệu/tháng tiền sạc. Bây giờ được miễn phí sạc, tức là năm tới, tôi sẽ tiết kiệm thêm khoảng 16 triệu đồng. Gửi xe cũng được miễn phí, khoảng 50.000 đồng/ngày, tổng là hơn 36 triệu nữa. Cộng thêm 30 triệu tiết kiệm khi cọc xe là một năm tôi ‘bỏ túi’ hơn 80 triệu đồng”, anh Huy cho biết sau khi tính toán kỹ lưỡng.

Không chỉ lời về kinh tế, VF 5 Plus với anh Huy là một chiếc xe thực sự đáng tiền bởi những trang bị, tính năng và trải nghiệm vận hành hơn hẳn xe xăng cùng phân khúc. Với thời gian bảo hành đến 7 năm hoặc 160.000 km (tuỳ điều kiện nào đến trước) và 8 năm không giới hạn số km cho bộ pin (nếu mua đứt pin), VinFast mang lại sự đảm bảo tối đa cho chủ xe về chất lượng sản phẩm.

Bởi thế, mẫu A-SUV của VinFast được nhiều người dự đoán sẽ là cái tên tiếp tục thống trị phân khúc SUV cỡ A và khuấy động thị trường ô tô trong nửa cuối năm nay.

Trong thời gian từ 7 - 10/7 khách hàng có thể đặt cọc VF 5 Plus qua hệ thống showroom, nhà phân phối của VinFast trên toàn quốc hoặc qua website: https://bit.ly/DatcocVinFastVF5Plus Ngoài ra, khách hàng cũng có thể đặt cọc VF 5 Plus thông qua các nền tảng thương mại điện tử gồm: VINID: https://id.vin/Datcocxe_VF5Plus Shopee: https://shopee.vn/vinfast_official Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/vinfast-official Lazada: https://www.lazada.vn/shop/vinfast-vietnam

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn