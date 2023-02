Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân phiên định kỳ tháng 02

Quang cảnh phiên tiếp công dân

Bà Nguyễn Thị Thủy trình bày nội dung kiến nghị

Tại phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp bà Nguyễn Thị Thủy trú tại bản Châu Sơn, xã Châu Khê, huyện Con Cuông kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà theo quy định pháp luật. Bà Thủy cho biết gia đình bà đã làm thủ tục, hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2012 nhưng do UBND xã Châu Khê làm thất lạc hồ sơ, bà đã kiến nghị nhiều lần vẫn chưa được cấp có thẩm quyền giải quyết.

Đ/c Hoàng Sỹ Kiện – Chủ tịch UBND huyện Con Cuông báo cáo

Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông Hoàng Sỹ Kiện cho biết trong quá trình lập, luân chuyển hồ sơ đồng loạt thì bộ phận địa chính xã Châu Khê đã làm thất lạc hồ sơ của gia đình bà Nguyễn Thị Thủy. Năm 2018 – 2019, huyện đã tiến hành khắc phục hồ sơ của công dân theo thời điểm của năm 2012, các quy định trong giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Thủy cũng được áp dụng tại thời điểm này (2012). Sau khi hoàn tất thủ tục, hồ sơ được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển sang Chi cục thuế Khu vực Tây Nghệ II để thực hiện nghĩa vụ tài chính. Lý do hiện nay công dân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là vì chưa đồng ý với quyết định nghĩa vụ tài chính mà Chi cục thuế Khu vực Tây Nghệ II thông báo. UBND huyện Con Cuông cũng đã chỉ đạo UBND xã Châu Khê tiến hành xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với cán bộ địa chính làm mất hồ sơ của công dân.

Lãnh đạo Chi cục thuế Khu vực Tây Nghệ II báo cáo

Lãnh đạo Chi cục thuế Khu vực Tây Nghệ II cho biết tổng số tiền sử dụng đất gia đình bà Thủy phải nộp là 43.750.000 đồng. Số tiền này được xác định tại thời điểm hồ sơ hợp lệ năm 2012 và đã được áp dụng các chính sách mà gia đình bà được hưởng.

Đ/c Hoàng Quốc Việt – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo

Làm rõ hơn về số tiền nghĩa vụ tài chính mà gia đình bà Thủy phải đóng để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt thì việc Hợp tác xã Châu Sơn cấp đất cho gia đình bà Thủy làm nhà ở vào ngày 08/3/2003 là trường hợp cấp đất trái thẩm quyền. Theo quy định của Luật Đất đai, thời điểm cấp đất trái thẩm quyền từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 phải nộp nghĩa vụ tài chính 50% tiền sử dụng đất. Mặt khác, theo quy định tại khoản 2, điều 7, Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 sửa đổi khoản 2, điều 13 Nghị định 198/2004/NĐ-CP, hộ nghèo được giảm 50% nghĩa vụ tài chính. Từ những quy định đó, bà Thủy được miễn giảm chỉ còn phải đóng số tiền 43.750.000 đồng. Qua kiểm tra hồ sơ, các quy định đã được áp dụng thời điểm năm 2012, huyện Con Cuông cũng đã vận dụng các chính sách để đảm bảo quyền lợi của công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trả lời nội dung kiến nghị của công dân

Qua nghe ý kiến của công dân, báo cáo các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện Con Cuông, xã Châu Khê phải thừa nhận khuyết điểm, nhận trách nhiệm trước dân, phải xin lỗi công dân khi để xảy ra việc làm mất hồ sơ dẫn đến vụ việc kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân.

Về nghĩa vụ tài chính mà công dân phải thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh phối hợp Sở TN&MT, huyện Con Cuông rà soát hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trong đó, rà soát, xem xét thực hiện các chính sách áp dụng phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và thông báo bằng văn bản cho công dân được biết trước ngày 15/3/2023. Nếu đã giải quyết đúng quy định nhưng công dân vẫn không đồng ý thì công dân có quyền tiếp tục khiếu nại lên Cục Thuế Nghệ An hoặc có thể khởi kiện ra Tòa án. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Chủ tịch UBND huyện Con Cuông trả lời cụ thể về việc xử lý cán bộ làm mất hồ sơ của công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết khiếu nại của công dân phải hết sức trách nhiệm, giải thích thấu đáo để người dân hiểu, nếu không thuộc thẩm quyền thì chuyển cho cấp có thẩm quyền giải quyết.

Công dân Trần Văn Ngọc trình bày nội dung kiến nghị

Đ/c Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND thành phố Vinh báo cáo

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp công dân Trần Văn Ngọc, trú tại khối 13, phường Trung Đô, thành phố Vinh kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn trả lại số tiền 2.838.304.000 đồng (tương ứng số diện tích còn thiếu 67,4 m2) đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất Trụ sở cũ của Đài PT-TH thành phố Vinh.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú thì vào năm 2016, UBND thành phố Vinh tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trụ sở làm việc cũ của Đài Phát thanh truyền hình thành phố Vinh và ông Trần Văn Ngọc đã trúng đấu giá với số tiền 29.500.000.000 đồng trên diện tích 693,4 m2, thời hạn cho thuê là 70 năm. Song trên thực tế hiện trạng thửa đất của ông Trần Văn Ngọc trúng đấu giá có sự sai số diện tích so với Giấy chứng nhận đã được cấp và Trích lục thửa đất đã được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Tỉnh xác nhận năm 2008. Do đó UBND thành phố Vinh đã có Công văn số 6708/UBND-TNMT ngày 03/11/2017 giao UBND phường Hưng Bình xác định lại mốc giới, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố thực hiện lại Trích lục, đo chỉnh lý bổ sung. Diện tích hiện trạng giảm so với diện tích đã trúng đấu giá và diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận ngày 29/6/2016 cho ông Trần Văn Ngọc là 67,4 m2.

Để xử lý kiến nghị của công dân, Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết UBND Thành phố sẽ trình HĐND Thành phố điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công đối với Dự án Đài phát thanh và truyền hình thành phố Vinh với phương án tăng nguồn vốn ngân sách và giảm nguồn vốn từ đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trụ sở làm việc cũ của Đài Phát thanh truyền hình thành phố Vinh tại kỳ họp gần nhất. Và phải đến giữa tháng 7/2023 mới hoàn thành thủ tục, quy trình để chi trả cho công dân.

Qua nghe ý kiến của công dân, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Nội dung kiến nghị của công dân là hoàn toàn chính đáng. Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh xác định phương án để bố trí kinh phí hoàn trả cho công dân đảm bảo đúng quy định. Về cách thức thực hiện, Sở Tài chính cần có hướng dẫn thêm cho UBND thành phố Vinh trong quá trình thực hiện.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn