Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự lễ bàn giao nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại xã Tri Lễ

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phan Đại Nghĩa – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phạm Trọng Hoàng – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự buổi lễ bàn giao nhà cho các hộ dân tại bản Tam Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt công tác an sinh xã hội và xây dựng nhà cho người nghèo trên địa bàn. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 10/02/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và Kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an và tỉnh Nghệ An về việc triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật - tự gắn với thực hiện các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt, với mục tiêu xây dựng xã biên giới sạch về ma túy, tiến tới xây dựng đơn vị cấp huyện sạch về ma túy gắn với việc bảo đảm an ninh trật tự và xóa đói giảm nghèo, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động báo cáo, đề xuất và được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý vận động, hỗ trợ xây dựng 1.420 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại 27 xã biên giới. Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an đã vận động hỗ trợ xây dựng 400 căn nhà và Công an tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 1.000 ngôi nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các xã thuộc 03 huyện biên giới là Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và các đại biểu tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Tri Lễ

Sau 45 ngày triển khai thực hiện, với quyết tâm nỗ lực cao nhất của lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở, sự chung tay, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là 03 huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong đã cơ bản hoàn thành 1.500 căn nhà cho người nghèo tại các huyện biên giới.

Các đại biểu kéo băng khánh thành nhà ông Lương Văn Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn thăm hỏi, động viên hộ gia đình ông Lương Văn Nhân

Các đại biểu tham quan nhà mới xây dựng của hộ ông Lương Văn Nhân

Riêng huyện Quế Phong được hỗ trợ xây dựng 398 căn nhà (trong đó, từ nguồn Bộ Công an có 198 căn nhà; từ nguồn của Công an tỉnh có 200 căn nhà). Tính đến nay đã xây dựng được gần 350/398 căn nhà; trong đó, đã hoàn thành 200/200 căn nhà từ nguồn vận động, hỗ trợ của Công an tỉnh và 139 căn nhà tại xã biên giới Tri Lễ.

Thời gian qua, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng từ cán bộ Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện và lực lượng Công an xã để hỗ trợ, giúp dân làm nền móng, lắp ghép nhà và vận chuyển nguyên vật liệu với quyết tâm cao nhất sẽ hoàn thành việc xây dựng 2.820 căn nhà trước ngày 19/8/2023 để thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 02/9 và ngày thành lập Lực lượng Công an nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung rất vui mừng khi được dự lễ bàn giao nhà tại bản Tam Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Quế Phong.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc đảm bảo an sinh xã hội, trong đó có việc hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo là nhiệm vụ được lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành hết sức quan tâm. Đối với tỉnh Nghệ An là địa bàn rộng, dân số đông, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn tương đối cao, nhu cầu được hỗ trợ nhà ở là rất lớn. Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền rất quan tâm đến việc hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đầu năm 2023, tỉnh đã phát động cuộc vận động để hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành, thành lập Ban Chỉ đạo để có sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong giải quyết hỗ trợ nhà.

Tuy mới phát động nhưng đây là lần thứ 4, Ban Chỉ đạo tổ chức đợt bàn giao nhà cho hộ nghèo. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thì lễ bàn giao nhà đã trở thành một ngày hội, một chiến dịch làm nhà cho người nghèo. Qua đó, thể hiện hình ảnh, sự gắn bó của các lực lượng trong quá trình triển khai Chương trình, đặc biệt là vai trò của Công an tỉnh trong tham gia Chương trình.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng, nhất là Công an, Quân đội, Biên phòng, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trên địa bàn tỉnh. Kết quả đó là minh chứng cho những chủ trương đúng đắn của tỉnh.

Mục tiêu còn phải thực hiện rất là cao, vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo và thực hiện hoàn thành số nhà mà Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế và Công an tỉnh đã vận động.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương, thôn, bản , tập trung triển khai chương trình một cách có hiệu quả, xem đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên để triển khai thực hiện một cách đồng bộ; huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị để đạt được mục tiêu của Chương trình, phấn đấu trong 3 năm sẽ xóa hết nhà tạm bợ, dột nát, giúp người dân có nơi ở ổn định. Bên cạnh đó, cần quan tâm công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, người dân nhận thức, tham gia đồng hành cùng các lực lượng để thực hiện Chương trình.

Hộ gia đình chị Học Thị May là hộ khó khăn vừa được ủng hộ xây dựng nhà mới. Trò chuyện với gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung động viên gia đình phấn đấu vươn lên

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương, Ủy ban MTTQ các cấp để triển khai một cách có hiệu quả Chương trình.

Đối với huyện Quế Phong sau khi hoàn thành 398 căn nhà trong đợt 1, cần tiếp tục rà soát để thực hiện và hoàn thành việc hỗ trợ nhà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện.

Chúc mừng các hộ dân khó khăn về nhà ở được hỗ trợ nhà trong đợt này, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các hộ dân nghèo, đồng thời hỗ trợ thêm các hộ dân khác có hoàn cảnh khó khăn hơn. Các hộ dân đồng hành với nhau để trong những năm tiếp theo không còn phải thực hiện các cuộc vận động hỗ trợ nhà cho người nghèo.

Đại diện Công ty bảo hiểm Bảo Việt trao tặng huyện Quế phong 1 tỷ đồng để xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa

Dịp này, các tổ chức đã ủng hộ kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Quế Phong. Tại lễ bàn giao, các tổ chức đã ủng hộ hơn 3,8 tỷ đồng, dự kiến hỗ trợ xóa 80 căn nhà dột nát, tạm bợ trên địa bàn huyện.

