Phê chuẩn kết quả bầu, bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Quang Hùng và đồng chí Cao Văn Cường được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, tại Quyết định số 2468/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Lê Quang Hùng sinh năm 1971, quê quán huyện Thiệu Hóa (cũ), tỉnh Thanh Hóa; trình độ học vấn: cử nhân kinh tế công nghiệp, thạc sĩ quản trị kinh doanh; cử nhân lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Quang Hùng từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa.

Tại Quyết định số 2469/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Cao Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Cao Văn Cường sinh năm 1975, quê quán xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa (cũ), tỉnh Thanh Hóa; trình độ học vấn: kỹ sư lâm sinh, thạc sĩ lâm học, tiến sĩ lâm sinh; cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Cao Văn Cường từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa.

* Đồng thời, tại Quyết định số 2467/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Thi.

Tại Quyết định số 2470/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Đức Giang.

Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 11/11/2025.

