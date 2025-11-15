Ông Phạm Hoàng Sơn làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Ông Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (bên phải) trao quyết định cho tân Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn - Ảnh: THÀNH CÔNG

Chiều 14-11, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định cán bộ.

Theo ông Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là bố trí toàn bộ chức danh chủ tịch UBND ở các tỉnh không phải là người địa phương.

Do vậy, ông Phạm Hoàng Sơn - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phạm Hoàng Sơn cũng được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh ông Phạm Hoàng Sơn là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác, có năng lực, kinh nghiệm trong xây dựng Đảng và quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Quang Dương tin tưởng ông Phạm Hoàng Sơn sẽ phát huy năng lực, tâm huyết và trách nhiệm, đồng thời tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Nhận nhiệm vụ, ông Phạm Hoàng Sơn bày tỏ vinh dự khi được Ban Bí thư tin tưởng phân công, giao nhiệm vụ, trọng trách mới và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các lãnh đạo Trung ương, thế hệ lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên - nơi bản thân đã rèn luyện, trưởng thành.

Ông Phạm Hoàng Sơn hứa luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần gương mẫu, không ngừng nỗ lực, tu dưỡng, rèn luyện, học tập, sâu sát cơ sở, phục vụ nhân dân.

Đồng thời, ông sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh và đem hết sức lực, trí tuệ, tâm huyết để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh tới trách nhiệm chăm lo đời sống và hạnh phúc của nhân dân Bắc Ninh, góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Phát huy tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hóa Kinh Bắc và đoàn kết, tự lực, tự cường, tự tin xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Ông Phạm Hoàng Sơn sinh ngày 24-5-1976, quê quán tỉnh Thái Nguyên. Ông có trình độ thạc sĩ khoa học nông nghiệp, cao cấp lý luận chính trị. - Từ tháng 8-2015 đến tháng 1-2018, ông là Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên. - Từ tháng 2-2018 đến tháng 5-2019, ông là Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên. - Từ tháng 6-2019 đến 8-2019, ông là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên. - Từ tháng 9-2019 đến tháng 10-2020, ông là Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thái Nguyên. - Từ tháng 11-2020 đến tháng 12-2020, ông được bổ nhiệm làm Phó bí thư Tỉnh ủy rồi Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên. - Từ tháng 12-2020 đến tháng 2-2025, ông là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên. - Từ tháng 2-2025 đến tháng 6-2025, ông giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Thái Nguyên. - Đến ngày 1-7-2025, ông là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Ngày 23-9-2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

