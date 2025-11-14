Ông Nguyễn Tuấn Anh làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Việt Hùng cùng lãnh đạo tỉnh Lào Cai chúc mừng ông Nguyễn Tuấn Anh - Ảnh: Cổng TTĐT Lào Cai

Sáng 14-11, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền và công tác cán bộ.

Tại kỳ họp, thường trực HĐND tỉnh trình HĐND xem xét, thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Huy Tuấn do đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030, để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, kỳ họp đã giới thiệu nhân sự và bầu ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với 100% đại biểu HĐND tỉnh tán thành, ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh hứa không ngừng nỗ lực, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các lãnh đạo tiền nhiệm, mang hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết để chung sức, đồng lòng cùng tập thể Đảng ủy và các thành viên UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy và của cấp trên.

Ông Nguyễn Tuấn Anh (50 tuổi, quê Hà Nội) là tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành ngân hàng tài chính; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông từng làm Phó tổng giám đốc Ngân hàng Agribank, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán và Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cuối năm 2021, ông Tuấn Anh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sau đó nhận thêm nhiệm vụ Phó chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội.

Tháng 12-2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và sau đó được HĐND tỉnh Yên Bái bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Sau khi sáp nhập tỉnh Lào Cai và Yên Bái thành tỉnh Lào Cai mới (từ 1-7), ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

