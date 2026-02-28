Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Báo cáo kết quả với đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dẫn đầu, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương về sáp nhập đơn vị hành chính, Hà Tĩnh đã sắp xếp 209 xã, phường còn 69 đơn vị xã, phường; đồng bộ kiện toàn tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và bố trí cơ bản đủ cán bộ theo định mức biên chế tối thiểu.

Tỉnh cũng tăng cường hơn 100 cán bộ cấp tỉnh về cơ sở; chú trọng bổ sung cơ sở vật chất, hiện đại hóa Trung tâm Phục vụ hành chính công, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến. Sau hơn 7 tháng, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ổn định, thông suốt; thủ tục được rút gọn, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh đã chỉ đạo, lãnh đạo triển khai bài bản, nghiêm túc, khoa học và đảm bảo tiến độ. Toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử ĐBQH và 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; có 1.124.089 cử tri tại 1.100 khu vực bỏ phiếu. Có 15 ứng cử viên ĐBQH, 94 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và 2.265 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Thanh Trà - Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua, đạt được những kết quả quan trọng.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh cần tập trung quyết liệt thực hiện tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu hơn 10%; đây là yêu cầu cấp bách, cần thiết và là nhiệm vụ hàng đầu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX đã đề ra; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính gắn với phân cấp, phân quyền nghiêm túc, thực chất; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, cần xem xét toàn diện, đồng bộ việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp; khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là cấp xã; phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp; đổi mới tư duy quản trị, lấy chuyển đổi số làm nền tảng xây dựng chính quyền số, quản trị hiện đại.

Liên quan đến công tác bầu cử, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu địa phương tổng rà soát danh sách cử tri tại tất cả các đơn vị bầu cử, bảo đảm cập nhật đầy đủ, chính xác, thống nhất; tăng cường kiểm tra, giám sát đến từng địa bàn, không để xảy ra sai sót; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV