Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Đồng chí Trần Thanh Mẫn về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Tham gia đoàn công tác Trung ương, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Xã hội của Quốc hội.

Tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, thắp nén hương thơm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam - Người "làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta".

Đồng chí Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam, tư tưởng của Người luôn soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu đến dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình của Người.



Tác giả: Văn Chúc - Duy Linh - Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn