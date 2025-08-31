Cựu Chủ tịch quốc hội Ukraine bị bắn gục giữa đường phố Lviv

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy. Ảnh: Nexta

Theo thông tin từ Cảnh sát quốc gia Ukraine, trưa 30/8 (giờ địa phương), cảnh sát địa phương nhận được báo cáo về một vụ nổ súng ở quận Sykhiv, thành phố Lviv, phía Tây Ukraine. Xác nhận ban đầu cho thấy, nạn nhân là cựu Chủ tịch Verkhovna Rada (quốc hội Ukraine) Andriy Parubiy.

Nhiều nhân chứng kể lại, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h trưa 30/8. Đối tượng nổ súng mặc đồng phục của một ứng dụng giao hàng, đội mũ bảo hiểm màu đen sọc vàng và đi xe đạp điện. Ông Andriy Parubiy bị thủ phạm bắn 5 phát, gục tại chỗ và tử vong tại hiện trường.

Thông báo trên X, Tổng thống Zelensky gọi đây là “vụ giết người kinh hoàng”, khẳng định Kiev đã huy động tất cả lực lượng và phương tiện cần thiết tham gia vào cuộc điều tra và truy tìm hung thủ.

Việc một chính trị gia kỳ cựu bị sát hại ngay tại Lviv – thành phố được coi là an toàn hơn so với các vùng gần tiền tuyến, gây chấn động dư luận Ukraine. Nhiều nhà phân tích cho rằng vụ việc này sẽ làm dấy lên lo ngại về an ninh nội bộ và có thể tác động đến tâm lý công chúng trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Được biết, ông Andriy Parubiy sinh năm 1971 tại thành phố Lviv. Ông là một trong những gương mặt nổi bật trong phong trào Maidan năm 2013–2014, giữ vai trò điều phối an ninh các cuộc biểu tình dẫn tới sự thay đổi chính trị tại Ukraine.

Ông Andriy Parubiy đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch thứ nhất quốc hội Ukraine từ 4/12/2014 - 14/4/2016 và sau đó giữ chức Chủ tịch quốc hội từ 14/4/2016 - 29/8/2019. Trong nhiệm kỳ này, ông tích cực thúc đẩy các chính sách củng cố quan hệ với Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tác giả: Kim Ngọc

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân