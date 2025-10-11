Chủ tịch Quốc hội: 130.000 công chức nghỉ việc do sáp nhập được hưởng chính sách

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hòa, TP Cần Thơ - Ảnh: T.Q.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Đặng Phước Lộc nêu ý kiến những năm gần đây giá điện liên tục điều chỉnh tăng, trong khi Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam báo lỗ lên đến 45.000 tỉ đồng, điều này gây bức xúc trong nhân dân.

Giá điện tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp kiểm soát giá điện hợp lý, tăng cường tính minh bạch về cơ chế giá điện. Đồng thời kiểm tra, giám sát thường xuyên và công khai kết quả để người dân giám sát.

“Chính phủ nghiên cứu xây dựng cơ chế cạnh tranh trong ngành điện, thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh và minh bạch, làm cơ sở xây dựng giá điện theo giá thị trường”, ông Lộc đề xuất.

Ngoài ra ông Lộc cũng nêu tình trạng giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới, có thời điểm chênh lệch gần chục triệu đồng mỗi lượng, điều đó ảnh hưởng đến việc điều hành chính sách tiền tệ của Chính phủ và tác động đến giá cả thị trường.

Sự chênh lệch giá lớn và nguồn cung bị kiểm soát có thể dẫn đến hiện tượng thao túng thị trường, đầu cơ trục lợi và gây hoang mang cho người dân.

Cử tri TP Cần Thơ nêu ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội - Ảnh: T.Q.

Còn bà Lê Thanh Hà có ý kiến sau sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhiều cán bộ, người lao động của các hội quần chúng nghỉ, thôi việc. Tuy nhiên chính sách về bảo hiểm, trợ cấp thôi việc, hỗ trợ chuyển đổi việc làm chưa được kịp thời, làm cho đời sống gặp nhiều khó khăn.

Bà Hà kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp để hỗ trợ người lao động chuyển đổi việc làm, hỗ trợ sinh kế, không rơi vào cảnh thất nghiệp.

Trao đổi với cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết giá điện vừa qua Bộ Chính trị có nghị quyết nêu rõ xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch, áp dụng giá thị trường, không bù chéo giữa các nhóm khách hàng. Thời gian tới Quốc hội sẽ cụ thể hóa nội dung này.

Hiện nay còn khoảng 657 dự án điện năng lượng, điện mặt trời nhà đầu tư đã đầu tư nhưng cơ chế để tháo gỡ về giá chưa thông nên chưa hòa vào lưới điện quốc gia.

Ông Mẫn cũng thông tin vừa qua sắp xếp bộ máy có 130.000 công chức được giải quyết chính sách nhưng lãnh tiền chỉ khoảng 90.000 trường hợp, còn khoảng 40.000 trường hợp do thủ tục chưa hoàn chỉnh.

“Tiền thì đã có nhưng do bảo hiểm xác nhận năm, tháng do thủ tục này thủ tục nọ. Vấn đề này Bộ Chính trị đã chỉ đạo cho Chính phủ làm sao để giải quyết dứt điểm”, ông Mẫn cho hay.

Tác giả: Lê Dân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ