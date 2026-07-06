Chọn kem chống nắng không khó nếu nắm rõ những tiêu chí này

Trong những năm gần đây, kem chống nắng đã trở thành một trong những sản phẩm chăm sóc da được sử dụng phổ biến nhất. Không chỉ xuất hiện trong quy trình làm đẹp của phụ nữ, kem chống nắng ngày nay còn được nhiều nam giới, người cao tuổi và thậm chí cả thanh thiếu niên sử dụng như một biện pháp bảo vệ sức khỏe làn da trước tác động của môi trường.

Tuy nhiên, thị trường hiện nay có hàng trăm thương hiệu cùng vô số dòng sản phẩm với những lời quảng cáo hấp dẫn như chống nắng phổ rộng, kiềm dầu, dưỡng ẩm, chống lão hóa hay nâng tông da. Sự đa dạng này khiến không ít người tiêu dùng bối rối khi lựa chọn.

Trên thực tế, một sản phẩm đắt tiền chưa chắc đã phù hợp, trong khi một loại kem chống nắng được nhiều người yêu thích cũng không phải lựa chọn lý tưởng cho mọi làn da.

Bí quyết chọn kem chống nắng giúp ngăn ngừa sạm nám và lão hóa da (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia da liễu cho rằng thay vì chạy theo xu hướng hoặc lựa chọn theo cảm tính, người tiêu dùng nên dựa trên những tiêu chí khoa học để tìm ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và đặc điểm làn da của mình.

Hiểu đúng về chỉ số SPF trước khi lựa chọn

Một trong những tiêu chí đầu tiên mà người tiêu dùng thường quan tâm là chỉ số SPF. Đây là chỉ số phản ánh khả năng bảo vệ da khỏi tia UVB – tác nhân chính gây cháy nắng và tổn thương bề mặt da.

Nhiều người cho rằng chỉ số SPF càng cao thì khả năng bảo vệ da càng tốt. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết sự khác biệt về hiệu quả giữa các mức SPF không lớn như nhiều người vẫn nghĩ. Chẳng hạn, SPF 30 có thể ngăn chặn khoảng 97% tia UVB, trong khi SPF 50 ngăn chặn khoảng 98% và SPF 100 cũng không thể bảo vệ da tuyệt đối.

Điều quan trọng hơn là sử dụng đủ lượng kem chống nắng và thoa lại đúng thời gian khuyến nghị. Đối với điều kiện sinh hoạt hằng ngày, sản phẩm có SPF từ 30 đến 50 thường đã đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ da. Những người thường xuyên hoạt động ngoài trời hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài có thể cân nhắc các sản phẩm có chỉ số SPF cao hơn.

Ưu tiên sản phẩm chống nắng phổ rộng

Nếu SPF phản ánh khả năng chống tia UVB thì khả năng bảo vệ trước tia UVA cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Tia UVA có khả năng xuyên sâu vào da, góp phần gây lão hóa sớm, xuất hiện nếp nhăn, đốm sắc tố và làm gia tăng nguy cơ hình thành nám. Đặc biệt, loại tia này vẫn tồn tại tương đối ổn định trong suốt cả ngày và có thể xuyên qua mây hoặc cửa kính.

Chính vì vậy, khi lựa chọn kem chống nắng, người tiêu dùng nên ưu tiên những sản phẩm có ghi "Broad Spectrum" hoặc "PA+++", "PA++++". Đây là dấu hiệu cho thấy sản phẩm có khả năng bảo vệ da trước cả tia UVA và UVB.

Các chuyên gia nhận định rằng việc chống nắng phổ rộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những người sống tại khu vực khí hậu nhiệt đới như Việt Nam, nơi cường độ tia UV thường ở mức cao trong phần lớn thời gian của năm.

Lựa chọn phù hợp với từng loại da

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người từ bỏ thói quen dùng kem chống nắng là cảm giác bí da, nhờn rít hoặc xuất hiện mụn sau khi sử dụng. Điều này thường xuất phát từ việc lựa chọn sản phẩm không phù hợp với đặc điểm làn da.

Lựa chọn kem chống nắng đối với từng loại da giúp da được bảo vệ hiệu quả (Ảnh minh họa)

Đối với da dầu hoặc da hỗn hợp thiên dầu, các sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, dạng gel, sữa hoặc fluid thường mang lại cảm giác dễ chịu hơn. Những sản phẩm có khả năng kiểm soát dầu cũng giúp hạn chế tình trạng bóng nhờn trong thời tiết nóng ẩm.

Người sở hữu làn da khô nên ưu tiên kem chống nắng có chứa thành phần dưỡng ẩm nhằm hạn chế hiện tượng bong tróc và mất nước. Trong khi đó, làn da nhạy cảm cần đặc biệt chú ý đến bảng thành phần, tránh các sản phẩm chứa hương liệu hoặc cồn với nồng độ cao nếu dễ gây kích ứng.

Đối với da dễ nổi mụn, việc lựa chọn sản phẩm không gây bít tắc lỗ chân lông là yếu tố cần được ưu tiên hàng đầu.

Quan tâm đến khả năng chống nước khi cần thiết

Không phải mọi loại kem chống nắng đều có khả năng duy trì hiệu quả khi tiếp xúc với nước hoặc mồ hôi.

Đối với người thường xuyên vận động ngoài trời, tham gia các hoạt động thể thao hoặc đi biển, khả năng chống nước là một tiêu chí quan trọng. Những sản phẩm có ghi "Water Resistant" hoặc "Very Water Resistant" thường giúp duy trì lớp bảo vệ trên da trong một khoảng thời gian nhất định.

Tuy nhiên, nhiều người hiểu nhầm rằng kem chống nắng chống nước có thể tồn tại cả ngày. Trên thực tế, sau khi bơi lội, đổ nhiều mồ hôi hoặc lau mặt bằng khăn, việc thoa lại kem chống nắng vẫn là điều cần thiết để duy trì hiệu quả bảo vệ da.

Đừng bỏ qua bảng thành phần

Xu hướng tiêu dùng hiện nay cho thấy người mua ngày càng quan tâm hơn đến thành phần sản phẩm thay vì chỉ chú ý đến thương hiệu.

Nhiều loại kem chống nắng hiện đại được bổ sung các hoạt chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, niacinamide hoặc chiết xuất thực vật nhằm hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của gốc tự do do ánh nắng gây ra.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng nên tìm hiểu kỹ về các thành phần có thể gây kích ứng nếu làn da thuộc nhóm nhạy cảm. Việc đọc bảng thành phần không chỉ giúp lựa chọn sản phẩm phù hợp mà còn hạn chế nguy cơ gặp phải các phản ứng không mong muốn.

Chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín và nguồn gốc rõ ràng

Trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm ngày càng phát triển, tình trạng hàng giả, hàng nhái và sản phẩm không rõ nguồn gốc vẫn là vấn đề đáng lo ngại.

Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên mua kem chống nắng tại các hệ thống phân phối chính hãng, nhà thuốc, siêu thị hoặc các đơn vị bán lẻ uy tín. Bao bì sản phẩm cần đầy đủ thông tin về thành phần, hướng dẫn sử dụng, đơn vị sản xuất và hạn sử dụng.

Một sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng không chỉ giúp đảm bảo hiệu quả chống nắng mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe làn da trước những rủi ro tiềm ẩn từ hàng kém chất lượng.

Nhiều người dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm loại kem chống nắng tốt nhất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia da liễu, không tồn tại một sản phẩm hoàn hảo dành cho tất cả mọi người.

Một loại kem chống nắng thực sự phù hợp là sản phẩm đáp ứng được nhu cầu bảo vệ da, tương thích với đặc điểm làn da và tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng hằng ngày. Bởi dù sản phẩm có chỉ số chống nắng cao đến đâu, nếu gây khó chịu và khiến người dùng bỏ qua việc sử dụng thường xuyên thì hiệu quả bảo vệ cũng sẽ giảm đáng kể.

Trong bối cảnh tia UV ngày càng trở thành mối quan tâm lớn đối với sức khỏe làn da, việc lựa chọn kem chống nắng dựa trên các tiêu chí khoa học sẽ giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Đây không chỉ là bước chăm sóc sắc đẹp mà còn là thói quen quan trọng góp phần bảo vệ làn da trước nguy cơ lão hóa sớm, sạm nám và nhiều tổn thương khác do ánh nắng mặt trời gây ra.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn