Ăn đúng 3 thực phẩm này, phụ nữ vừa đẹp da vừa làm chậm quá trình lão hóa

Ai cũng mong muốn giữ được làn da căng mịn và vóc dáng săn chắc càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, từ sau tuổi 25, quá trình sản sinh collagen trong cơ thể bắt đầu suy giảm, tốc độ tái tạo tế bào chậm hơn, khiến các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, da kém đàn hồi hay nám sạm dần xuất hiện.

Ngoài việc ngủ đủ giấc, tập luyện đều đặn và chống nắng mỗi ngày, chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ làn da từ bên trong. Theo các chuyên gia, một thực đơn giàu vitamin, chất chống oxy hóa, chất xơ và khoáng chất sẽ góp phần hạn chế tổn thương tế bào do gốc tự do - một trong những nguyên nhân thúc đẩy quá trình lão hóa.

Dưới đây là 3 loại thực phẩm quen thuộc mà phụ nữ nên bổ sung thường xuyên nếu muốn chăm sóc làn da và sức khỏe lâu dài.

1. Cần tây - loại rau giàu vitamin và chất chống oxy hóa

Cần tây từ lâu đã được nhiều người yêu thích nhờ lượng calo thấp nhưng lại chứa nhiều vitamin A, C, K cùng folate, kali và các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên.

Đặc biệt, vitamin C trong cần tây góp phần hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen - loại protein quyết định độ săn chắc và đàn hồi của da. Trong khi đó, chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do, hạn chế tổn thương tế bào do ánh nắng, ô nhiễm và căng thẳng kéo dài.

Ngoài ra, cần tây còn chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và góp phần kiểm soát cân nặng - điều mà nhiều phụ nữ quan tâm khi bước sang tuổi 30. Bạn có thể chế biến cần tây thành nước ép, salad, xào cùng thịt bò hoặc nấu canh để thay đổi khẩu vị.

2. Đậu Hà Lan - "kho" vitamin giúp làn da khỏe mạnh

Đậu Hà Lan là loại thực phẩm quen thuộc nhưng thường bị đánh giá thấp về giá trị dinh dưỡng. Thực tế, loại hạt này chứa nhiều protein thực vật, chất xơ, vitamin A, C, E và nhóm vitamin B. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết cho quá trình tái tạo tế bào và duy trì hàng rào bảo vệ da.

Đặc biệt, vitamin C và vitamin E trong đậu Hà Lan được biết đến với khả năng chống oxy hóa, giúp giảm tác động của các gốc tự do - yếu tố khiến da nhanh xuất hiện nếp nhăn và mất độ đàn hồi.

Một ưu điểm khác là đậu Hà Lan có chỉ số đường huyết tương đối thấp và giàu chất xơ nên tạo cảm giác no lâu, phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng.

Bạn có thể dùng đậu Hà Lan để nấu súp, xào cùng rau củ, làm salad hoặc kết hợp với cơm chiên để tăng giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn.

3. Rau bina - "siêu thực phẩm" ít người biết

Rau bina (ice plant) vẫn còn khá mới mẻ với nhiều người Việt, nhưng vài năm gần đây đã xuất hiện nhiều hơn trong các siêu thị và cửa hàng thực phẩm sạch. Loại rau này có lá mọng nước với bề mặt lấp lánh như phủ những hạt băng nhỏ, vì thế mới có tên gọi đặc biệt như vậy.

Rau bina chứa nhiều vitamin A, vitamin C, beta-carotene cùng các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, loại rau này còn cung cấp kali, magie và một lượng chất xơ đáng kể. Nhờ hương vị giòn, mát và hơi mặn tự nhiên, Rau bina thường được dùng làm salad hoặc ăn kèm các món nướng.

Không chỉ giúp bổ sung vitamin, Rau bina còn hỗ trợ cấp nước cho cơ thể nhờ hàm lượng nước cao, rất phù hợp trong những ngày thời tiết nóng bức.

Muốn chống lão hóa, đừng chỉ trông chờ vào một vài loại thực phẩm

Dù các loại rau kể trên đều mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, các chuyên gia nhấn mạnh rằng không có thực phẩm nào có thể "đảo ngược" hay ngăn chặn hoàn toàn quá trình lão hóa.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chế độ ăn đa dạng với nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cá, các loại hạt và thực phẩm giàu chất chống oxy hóa sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, đồng thời góp phần làm chậm quá trình lão hóa. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ đạt được khi kết hợp với lối sống khoa học, ngủ đủ giấc, tập luyện thường xuyên và hạn chế thuốc lá, rượu bia. (Nguồn: Báo Sức khỏe & Đời sống).

Thực tế, quá trình lão hóa chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như tuổi tác, di truyền, hormone, môi trường sống và thói quen sinh hoạt. Vì vậy, chỉ ăn nhiều một loại thực phẩm sẽ không thể mang lại làn da trẻ mãi theo thời gian.

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ nên xây dựng thực đơn cân bằng với đủ bốn nhóm chất gồm tinh bột, protein, chất béo lành mạnh, vitamin và khoáng chất. Đồng thời, nên uống đủ nước, ngủ từ 7 - 8 giờ mỗi đêm, tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần và sử dụng kem chống nắng hằng ngày để bảo vệ làn da trước tác động của tia UV.

Một làn da khỏe đẹp không đến từ những thực phẩm đắt đỏ hay các công thức "thần kỳ", mà được hình thành từ những lựa chọn nhỏ nhưng duy trì đều đặn mỗi ngày. Chỉ cần bổ sung thêm các loại rau giàu vitamin như cần tây, đậu Hà Lan hay Rau bina vào bữa ăn, kết hợp với lối sống lành mạnh, bạn đã góp phần giúp cơ thể khỏe mạnh và làm chậm quá trình lão hóa theo cách bền vững nhất.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: phunumoi.net.vn