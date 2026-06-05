Giải đáp tất tần tật cách sử dụng kem chống nắng

Vào những ngày hè oi ả, kem chống nắng gần như là vật dụng không thể thiếu của mọi người. (Ảnh: ITN).

Mặc dù ai cũng biết tầm quan trọng của kem chống nắng, vẫn có nhiều người mắc phải sai lầm khi sử dụng kem chống nắng, kèm theo đó là một số thắc mắc: Tôi nên thoa bao nhiêu kem chống nắng? Thoa nhiều quá thì mặt nhờn, thoa ít quá thì sợ bị sạm da, như vậy thì thoa cũng vô ích? Ngoài ra, kem chống nắng của tôi khi thoa lên mặt bị vón cục, không biết có phải đã hết hạn không?

Dưới đây là hướng dẫn cơ bản, giúp bạn dễ dàng tránh những sai lầm khi chống nắng, đảm bảo làn da được an toàn và xinh đẹp dưới ánh nắng mùa hè.

Liều lượng kem chống nắng được khuyến nghị

Về liều lượng kem chống nắng, nhiều người không biết nên sử dụng bao nhiêu. Thực ra, liều lượng kem chống nắng có thể nhớ theo một tiêu chuẩn đơn giản: Một dải rộng bằng lòng bàn tay. Dù bạn sử dụng kem dạng sữa, dạng gel hay dạng kem, chỉ cần bóp một dải theo chiều ngang vào giữa lòng bàn tay, đảm bảo lượng dùng đủ.

Cách này không chỉ tiện lợi mà còn có thể điều chỉnh theo độ rộng mặt của từng người, đảm bảo hàm lượng kem chống nắng thoa lên mặt không quá ít.

Tầm quan trọng của cách thoa

Do kết cấu kem chống nắng tương đối khác với kem dưỡng, nhiều người thường chọn cách xoa tròn và lặp lại nhiều lần. Tuy nhiên, cách này không đảm bảo kem chống nắng bám vào da tốt hơn, thậm chí còn có thể gây hiện tượng vón cục. Cách thoa đúng là thoa bằng cách vỗ nhẹ. Cách này giúp kem chống nắng hòa quyện với da tốt hơn, tránh tình trạng vón cục khó chịu.

Giải đáp thắc mắc phổ biến về kem chống nắng

Ngoài liều lượng và cách sử dụng kể trên, một số vấn đề khác về kem chống nắng vẫn khiến nhiều chị em băn khoăn:

Kem chống nắng năm ngoái chưa dùng hết năm nay có dùng được không?

Hãy xem hạn sử dụng sau khi mở nắp. Nếu bao bì kem chống nắng của bạn có biểu tượng "hũ nhỏ mở nắp", thường sẽ ghi rõ thời gian sử dụng sau khi mở nắp, ví dụ 12M nghĩa là dùng hết trong vòng 12 tháng sau khi mở nắp.

Nếu kem chống nắng của bạn đã vượt quá thời gian ghi này, nên bỏ ngay vì các thành phần chống nắng có thể đã mất tác dụng, không còn bảo vệ hiệu quả.

Sau khi thoa kem chống nắng có cần tẩy trang không?

Thực tế, kem chống nắng bình thường có thể dùng sữa rửa mặt để làm sạch, còn kem chống nắng chống nước nên dùng dầu tẩy trang hoặc kem tẩy trang để loại bỏ, nhằm tránh dư lượng và đảm bảo da được làm sạch hoàn toàn.

Sau khi ra mồ hôi có cần thoa lại kem chống nắng không?

Nhất định phải thoa lại. Nếu bạn hoạt động ngoài trời lâu hoặc ra nhiều mồ hôi, lớp màng chống nắng sẽ bị mồ hôi pha loãng, vì vậy nên thoa lại mỗi 2 giờ. Trước khi thoa lại, dùng khăn giấy nhẹ nhàng thấm mồ hôi, sau đó thoa một lượng nhỏ kem chống nắng mới, như vậy sẽ giữ cho làn da cảm giác tươi mát.

Ở trong nhà có cần thoa kem chống nắng không?

Tia UV có thể xuyên qua kính, nếu bạn làm việc hoặc sinh hoạt gần cửa sổ, vẫn nên thoa kem chống nắng. Còn nếu bạn ở lâu trong phòng không có cửa sổ, có thể tạm thời không thoa.

Mẹo nhỏ khi sử dụng kem chống nắng

Sử dụng kem chống nắng thực ra không phức tạp, chỉ cần nhớ hai điểm: Lượng dùng bằng một dải ngang lòng bàn tay, thoa bằng cách vỗ nhẹ, không chà xát. Như vậy, bạn có thể dễ dàng đạt được việc chống nắng hiệu quả, tránh bị rám nắng và nổi mụn.

Việc sử dụng kem chống nắng là một phần không thể bỏ qua trong quá trình chăm sóc da, nắm vững lượng dùng và cách thoa đúng có thể giúp bạn vừa bảo vệ da dưới ánh nắng mùa hè, vừa tránh nhiều sai lầm thường gặp. Hơn nữa, những bí kíp kể trên cũng giúp bạn tránh lãng phí kem chống nắng.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn