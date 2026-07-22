"Nữ thần vòng một Hong Kong" gây sốt với loạt ảnh khoe vóc dáng nóng bỏng

Giữa những ngày hè rực rỡ, nữ diễn viên kiêm người mẫu Hong Kong Bạch Vân (Snowy Bai) tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi chia sẻ những bộ ảnh mới. Sở hữu gương mặt ngọt ngào cùng vóc dáng gợi cảm, người đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý với phong cách thời trang mùa hè đầy cuốn hút.

Được mệnh danh là "nữ thần vòng một Hong Kong", Bạch Vân từ lâu đã gây ấn tượng nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách thời trang táo bạo. Người đẹp mang dòng máu Mãn Châu, sở hữu nhan sắc quyến rũ cùng thân hình cân đối.

Trong bộ ảnh mới gần đây, Bạch Vân ghi lại những khoảnh khắc tận hưởng kỳ nghỉ tại Vienna (Áo). Điểm nhấn của loạt ảnh là hồ bơi vô cực trên tầng thượng khách sạn với tầm nhìn bao quát thành phố, nơi người đẹp lựa chọn nhiều trang phục mang đậm không khí mùa hè.

Ở loạt ảnh đầu tiên, Bạch Vân diện những bộ bikini tông trắng và họa tiết rực rỡ, kết hợp cùng khung cảnh nắng vàng và làn nước trong xanh. Phong cách trẻ trung cùng thần thái tự tin giúp cô khoe khéo đường cong khỏe khoắn nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

Khi màn đêm buông xuống, nữ diễn viên chuyển sang phong cách quyến rũ hơn với bộ trang phục ren màu đen phối chất liệu xuyên nhẹ. Trong khung cảnh lung linh của thành phố về đêm, những bức ảnh chụp từ phía sau càng tôn lên vóc dáng cân đối và gu thời trang gợi cảm của người đẹp.

Không chỉ dành thời gian thư giãn bên hồ bơi, Bạch Vân còn ghé thăm nhiều địa điểm vui chơi nổi tiếng tại Vienna. Cô xuất hiện với quần yếm denim kết hợp trang phục đơn giản, mang đến hình ảnh năng động, trẻ trung và gần gũi.

Vào buổi tối, người đẹp trở về khách sạn, thay sang bộ đồ ren mỏng màu đen với thiết kế gợi cảm. Khung cảnh buổi tối với ánh đèn lung linh kết hợp cùng phong cách tạo dáng tự nhiên giúp bộ ảnh tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Bên dưới bài đăng, đông đảo người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi nhan sắc cũng như vóc dáng của Bạch Vân. Nhiều ý kiến nhận xét cô ngày càng biết cách xây dựng hình ảnh gợi cảm nhưng vẫn tinh tế, đồng thời đánh giá cao thần thái tự tin trong từng khung hình.

Những năm gần đây, Bạch Vân thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, các chuyến du lịch và hoạt động nghệ thuật trên trang cá nhân. Mỗi lần xuất hiện, cô đều thu hút sự quan tâm nhờ gu thời trang đa dạng cùng khả năng biến hóa với nhiều phong cách khác nhau.

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn