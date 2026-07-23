Em gái Trấn Thành gây chú ý với màn khoe dáng gợi cảm trên biển

Mới đây, Uyển Ân đăng tải loạt hình ghi lại những khoảnh khắc tận hưởng kỳ nghỉ bên bờ biển trên trang cá nhân. Ngay sau khi xuất hiện, bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, nhận về nhiều lượt yêu thích và bình luận.

Trong lần xuất hiện này, em gái Trấn Thành lựa chọn thiết kế đồ bơi màu xanh với phom dáng ôm sát, tôn lên vóc dáng cân đối cùng làn da trắng sáng. Kiểu trang phục tối giản giúp nữ diễn viên khéo léo khoe đôi chân thon gọn, bờ vai thanh mảnh và đường nét cơ thể ngày càng săn chắc.

Bên cạnh những khung hình tạo dáng trên bãi cát hay cạnh mô tô nước, Uyển Ân còn ghi điểm nhờ biểu cảm tươi tắn và nguồn năng lượng tích cực. Nụ cười rạng rỡ cùng phong thái tự nhiên khiến bộ ảnh trở nên gần gũi, mang đến cảm giác thư giãn đúng tinh thần của một kỳ nghỉ mùa hè.

Ngay dưới bài đăng, đông đảo cư dân mạng dành nhiều lời khen cho ngoại hình ngày càng thăng hạng của nữ diễn viên. Không ít ý kiến nhận xét Uyển Ân sở hữu vóc dáng khỏe khoắn, cân đối hơn trước, đồng thời ngày càng tự tin khi thử sức với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Thời gian gần đây, Uyển Ân liên tục nhận được sự quan tâm không chỉ nhờ các hoạt động nghệ thuật mà còn bởi màn "lột xác" về hình ảnh. Nữ diễn viên ngày càng chăm chút hơn cho phong cách cá nhân, thử nghiệm nhiều kiểu trang phục khác nhau và nhận về phản hồi tích cực từ khán giả.

Loạt ảnh mới tiếp tục cho thấy sự thay đổi rõ nét của Uyển Ân trong hành trình xây dựng hình ảnh. Từ vẻ ngoài trẻ trung, năng động đến thần thái ngày càng tự tin, cô được nhiều người nhận xét đang bước vào giai đoạn rực rỡ nhất kể từ khi gia nhập làng giải trí, đồng thời dần khẳng định sức hút bằng dấu ấn riêng thay vì chỉ được biết đến với danh xưng "em gái Trấn Thành".

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn