Choáng với "lịch nhậu" của nghi phạm gây ra cái chết của chủ nhà trọ

Clip: Hiện trường vụ chủ dãy trọ tử vong.

Ngày 18-12, liên quan đến cái chết của chủ dãy trọ ở TP Thủ Đức (TP HCM) mà Báo Người Lao Động đã phản ánh, Công an TP Thủ Đức tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Vỉa hè nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, hơn 17 giờ chiều 14-12, Nguyễn Văn Hải (33 tuổi) cùng vợ và Huỳnh Văn Hùng nhậu tại một quán ở TP Thủ Đức.

Đến 10 giờ, Hải gọi Lê Ngọc T. (34 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, chủ một dãy trọ) rủ đến một quán karaoke cũng ở TP Thủ Đức để nhậu tiếp.

Cuối buổi hát karaoke, nhóm này tiếp tục đến một quán ốc trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh ăn nhậu.

Tại đây, anh T. ra về trước. Hải và Hùng sau đó tìm đến nhà anh T. để rủ anh này đi nhậu. Hơn 23 giờ, khi Hải và Hùng đến nhà anh T. thì anh Hải và anh T. xảy ra xô xát, rượt đuổi, lôi kéo khiến anh T. ngã ra đường, bất tỉnh.

Hải, Hùng sau đó kéo anh T. lên vỉa hè phía trước dãy trọ của gia đình rồi bỏ đi nhậu tiếp.

Nhậu xong, họ quay trở lại dãy trọ trên thì thấy anh T. còn bất tỉnh nên báo tin cho gia đình, hỗ trợ đi cấp cứu nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP Thủ Đức đã bắt giữ nghi phạm trong vụ việc là Hải.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động