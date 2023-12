Truy nã đặc biệt nghi phạm cầm liềm kề cổ chủ cây xăng cướp tiền

Nghi phạm mặc áo mưa màu xanh, cầm liềm kề cổ chủ cây xăng ép đưa tiền - Ảnh: Camera an ninh

Ngày 1-12, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước, Quảng Nam đã có quyết định truy nã bị can đối với Vũ Viết Hải (41 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Hải bị Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về tội cướp tài sản.

Truy nã nghi phạm cầm liềm kề cổ chủ cây xăng cướp tiền ở Quảng Nam

Hải quê quán huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, nhưng trú ở huyện Bắc Trà My. Đặc điểm nhận dạng chiều cao 1,7m, màu da ngăm, tóc ngắn, lông mày rậm… Hải bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 27-11.

Cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu bất cứ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước.

Trước đó, một vụ cướp xảy ra tại một cây xăng ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước khoảng 19h42 tối 26-11.

Thời điểm xảy ra vụ việc, một người đàn ông mặc áo mưa đi xe máy ghé vào đổ xăng. Camera an ninh cây xăng cho thấy người này chạy xe máy Yamaha Sirius, mặc áo mưa màu xanh, đầu đội mũ bảo hiểm và có khẩu trang che mặt.

Quyết định truy nã đối với Vũ Viết Hải - Ảnh: Công an cung cấp

Khi chủ cây xăng đang bơm xăng vào xe, người này đi vòng ra phía sau quan sát. Có thể không thấy ai ngoài chủ cây xăng nên người này nhanh tay rút chiếc liềm giấu trong người khống chế, ép giao tiền.

Sau khi chủ cây xăng móc hết số tiền trong người giao, người này lên xe máy bỏ chạy. Toàn bộ vụ cướp xảy ra trong thời gian chưa tới một phút, nghi phạm ra tay rất gọn gàng như đã tập luyện trước.

Sau khi kiểm đếm, chủ cây xăng thông báo số tiền bị cướp khoảng 15 triệu đồng. Điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định nghi phạm đi xe biển số giả.

Sau khi xảy ra vụ cướp, Công an tỉnh đã chỉ đạo tập trung lực lượng truy bắt nghi phạm. Vào cuộc xác minh, công an xác định Hải là nghi phạm thực hiện vụ cướp nhưng người đàn ông này đã bỏ trốn.

Ngày 30-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hải về tội cướp tài sản.

Tác giả: Lê Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ