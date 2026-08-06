Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết phân cấp, phân bổ vốn các Chương trình MTQG giai đoạn 2026 – 2030

Quang cảnh cuộc họp

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Việt Dũng trình bày dự thảo Nghị quyết

Theo Sở Tài chính - đơn vị được giao soạn thảo dự thảo Nghị quyết, giai đoạn 2021-2025, tỉnh được bố trí khoảng 5.429 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện 03 Chương trình MTQG để triển khai hơn 1.800 dự án; bình quân khoảng 3 tỷ đồng/dự án. Hằng năm tỉnh phải điều chỉnh kế hoạch vốn giữa nhiều dự án, trong khi mức vốn điều chỉnh bình quân chỉ khoảng 200 triệu đồng/dự án. Việc phân cấp cho HĐND cấp xã sẽ tạo sự chủ động trong lựa chọn công trình, rút ngắn thời gian, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở; từ đó góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân, phát huy được hiệu quả sử dụng nguồn vốn thực hiện các Chương trình MTQG.

Theo dự thảo, HĐND tỉnh sẽ phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm vốn ngân sách Trung ương chi tiết theo dự án thành phần, danh mục và mức bố trí vốn thực hiện dự án, nhiệm vụ đầu tư công của từng Chương trình MTQG đối với phần kinh phí phân bổ cho cấp xã thực hiện. Việc phân cấp không làm thay đổi mục tiêu, nguyên tắc quản lý vốn; địa phương phải bảo đảm đúng quy định, phù hợp thực tế và hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng Chương trình.

HĐND cấp tỉnh, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tiếp tục thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành nghị quyết phân cấp, việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn, bảo đảm đúng mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí, định mức và không vượt tổng mức vốn được cấp có thẩm quyền giao.

Đồng thời, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm. Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương, các bộ, cơ quan Trung ương chủ trì Chương trình MTQG vẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá theo quy định; Kiểm toán Nhà nước và cơ quan thanh tra thực hiện kiểm toán, thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn khi cần thiết hoặc theo kế hoạch.

HĐND cấp xã sau khi được phân cấp có trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lý, sử dụng vốn đúng quy định và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, công khai, minh bạch, bảo đảm việc phân cấp gắn với trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu

Thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân cấp, ủy quyền nhằm tạo thuận lợi cho cấp cơ sở. Việc thực hiện phải đảm bảo đúng quy định, khả thi và hướng tới các mục tiêu dài hạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành sớm xây dựng nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nguồn lực cho các địa phương. Nội dung này cần được tích hợp trình thông qua cùng Nghị quyết trên để đảm bảo tính đồng bộ, giúp cấp xã chủ động nguồn lực triển khai. Các Sở, ngành cần hướng dẫn chi tiết gắn liền với trách nhiệm kiểm tra, giám sát ở địa bàn, tránh tình trạng hướng dẫn chung chung gây khó khăn cho cấp xã. Các Chương trình như phát triển kinh tế - xã hội hay Nông thôn mới đều phải gắn với chỉ tiêu đầu ra cụ thể, chẳng hạn như tỷ lệ giảm nghèo, để làm căn cứ đánh giá trách nhiệm thực hiện…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định; trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn