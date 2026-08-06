"Hoa hậu quốc dân” 48 tuổi mà trẻ như thiếu nữ, càng ngắm càng thêm mê mẩn!

Mới đây, Hoa hậu Hàn Quốc 2000 Kim Sa Rang vừa đăng tải loạt ảnh du lịch New York với chú thích: "Bữa ăn đầu tiên của tôi ở New York! Cố gắng vượt qua chứng mệt mỏi do lệch múi giờ!". Những bức ảnh cho thấy mỹ nhân đình đám xứ Hàn đang dùng bữa tại một nhà hàng ở New York. Mặc trang phục giản dị với áo không tay màu đen và mái tóc dài thẳng xõa, ấy mỉm cười khi ngồi cạnh cửa sổ và xem điện thoại

Dù xuất hiện với phong cách giản dị và tự nhiên, Kim Sa Rang một lần nữa thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài trẻ trung đến khó tin. Sinh năm 1978, "Hoa hậu quốc dân" hiện đã 48 tuổi nhưng vẫn sở hữu làn da căng khỏe, mịn màng cùng góc nghiêng đẹp xuất sắc. Đôi chân dài và vóc dáng đỉnh cao của Kim Sa Rang cũng nổi bần bật trên đường phố nước Mỹ dù cô chẳng lên đồ, trang điểm cầu kỳ.

Kim Sa Rang khoe nhan sắc rạng ngời ở New York, Mỹ. Ảnh: Instagram

Vẻ trẻ trung của cô gây sốt mạng xã hội. Ảnh: Instagram

Đôi chân dài của cô cũng rất nổi bật trên phố. Ảnh: Instagram

Hoa hậu Hàn Quốc 2000 không lên đồ và trang điểm cầu kỳ. Ảnh: Instagram

Ngay lập tức, loạt ảnh du lịch nước Mỹ của Kim Sa Rang nhanh chóng gây bão khắp các trang mạng xã hội xứ Hàn. Nữ diễn viên nhận được vô số lời khen ngợi nhan sắc cũng như xin bí quyết trẻ lâu. Trông cô không khác gì nhiều so với thời "làm mưa làm gió" màn ảnh với phim Khu Vườn Bí Mật, A Love To Kill... cách đây gần 2 thập kỷ.

Kim Sa Rang sinh năm 1978, từng nổi đình đám một thời khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000. Thời điểm đó, cô thuận lợi bước chân vào showbiz nhờ diện mạo xinh đẹp, thân hình được cho là quyến rũ bậc nhất trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu xứ Hàn.

Kim Sa Rang đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2000. Ảnh: X

Ngay năm 2000, Kim Sa Rang có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Anger Of Angel. Đáng ngạc nhiên khi ngay bộ phim đầu tay, nàng hậu đã thể hiện rất tốt vai diễn, chiếm trọn cảm tình từ khán giả. Thế nhưng phải mãi 10 năm sau, cô mới thực sự được công nhận ở bom tấn đình đám Secret Garden, đóng cùng Hyun Bin. Năm đó Kim Sa Rang vào vai nữ thứ, một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, quyến rũ, khoác lên người toàn hàng hiệu và cũng rất tài giỏi.

Diễn hay nhưng có thể thấy, lý do lớn hơn cả khiến Kim Sa Rang được chú ý ở Secret Garden là diện mạo xinh đẹp, gợi cảm của mình. Nhan sắc đã giúp cô nổi tiếng nhưng lại vô tình làm lu mờ tài năng của Kim Sa Rang khi người ta chẳng mấy chú ý đến diễn xuất của nàng hậu. Thêm vào đó, việc xinh đẹp, gợi cảm lại có chiều cao khá nổi trội là 1m73 đã khiến cho mỹ nhân họ Kim gặp rào cản trong việc chọn vai cũng như bạn diễn. Điều này đã được chính Kim Sa Rang thừa nhận: "Gương mặt và vóc dáng của tôi cũng là rào cản cho sự nghiệp. Tôi khó có thể đảm nhận những vai nữ tính hay cô gái chân chất".

Kim Sa Rang khó bứt phá trong nghiệp diễn vì ngoại hình quá nổi bật. Ảnh: X

Về tình duyên, người đẹp họ Kim từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực với thông tin nghi làm đám cưới bí mật với cầu thủ quốc dân xứ Hàn Park Ji Sung. Theo đó, hồi năm 2013, 1 nhân viên khách sạn bất ngờ tiết lộ: “Cách đây không lâu, Park Ji Sung - Kim Sa Rang đã đặt tiệc cưới tại khách sạn Lotte rồi. Hôn lễ của họ dự kiến được diễn ra vào tháng 9”. Đáng chú ý, nghi vấn Park Ji Sung hẹn hò mỹ nhân họ Kim lần đầu nổ ra hồi năm 2011 sau khi họ hợp tác trong 1 chiến dịch quảng cáo ở Anh.

Ngay sau khi nghi vấn Park Ji Sung - Kim Sa Rang sắp về chung 1 nhà chiếm sóng mạng xã hội, công ty quản lý của Hoa hậu họ Kim đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ: “Đây không phải là sự thật, đó là tin đồn vô lý. Kim Sa Rang rất lâu rồi chưa gặp mặt Park Ji Sung, chứ đừng nói là hẹn hò”. Bên cạnh nghi vấn yêu Park Ji Sung, Kim Sa Rang còn từng dính tin đồn hẹn hò tài tử Joo Jin Mo đình đám song cô không lên tiếng xác nhận. Ở thời điểm hiện tại, mỹ nhân Secret Garden vẫn độc thân. Ở tuổi 48, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc trẻ trung.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Ở tuổi 48, nàng hậu vẫn trẻ đẹp gợi cảm không chỗ chê. Ảnh: Instagram

Chỉ mới vào tháng 5 vừa qua, Kim Sa Rang vướng ồn ào khi bị cơ quan chức năng tịch thu nhà vì nợ thuế. Được biết, căn hộ này nằm ở thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi và có giá trị 600 triệu won (11 tỷ đồng). Sau đó truyền thông đưa tin Kim Sa Rang đã thanh toán toàn bộ số thuế quá hạn vào ngày 9/5, trước khi vụ việc được công khai. Theo báo cáo, Kim Sa Rang nhận được thông báo về việc nợ thuế vào khoảng tháng 3 và đang chuẩn bị thanh toán thì vụ tịch thu đã xảy ra. Cũng có thông tin cho rằng cô không hề hay biết về việc căn hộ bị tịch thu vào thời điểm đăng bức ảnh.

Được biết ngoài căn hộ ở thành phố Gimpo, Kim Sa Rang còn sở hữu 1 ngôi nhà khác thuộc địa phận phường Cheongdam, quận Gangnam, Seoul. Tính tới nay, căn hộ ở Cheongdam của Hoa hậu Hàn Quốc 2000 vẫn chưa bị cơ quan thuế đưa vào diện niêm phong, tịch thu. Kim Sa Rang đã mua khối bất động sản này với giá khoảng 1,5 tỷ won (tương đương 26 tỷ đồng) hồi năm 2016.

Tại Hàn Quốc, bất động sản bị tịch thu do nợ thuế quốc gia được định giá theo giá trị công khai chứ không phải giá thị trường thực tế. Sau khi việc tịch thu được đăng ký, nó sẽ có hiệu lực. Nếu khoản nợ chưa thanh toán không được trả, bất động sản có thể được bán đấu giá công khai sau đó. Nếu khoản nợ được thanh toán đầy đủ, việc tịch thu có thể được hủy bỏ. Dù vậy, nàng hậu vẫn bị công chúng chê trách không tuân thủ luật pháp đến mức bị tịch thu nhà, làm tổn hại hình ảnh đẹp.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Ồn ào nợ thuế, bị tịch thu nhà khiến hình tượng đẹp của Kim Sa Rang bị tổn hại. Ảnh: Instagram

Tác giả: Minh Hồng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn