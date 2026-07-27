UBND tỉnh cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh

Quang cảnh buổi làm việc

Cơ quan soạn thảo - Sở Tư pháp cho biết, thực tiễn thời gian qua, tỉnh đã bố trí khoảng 2 - 2,6 tỷ đồng mỗi năm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) cấp tỉnh. Tuy nhiên, nguồn kinh phí này được đánh giá là chưa đáp ứng yêu cầu thực tế và chưa tạo đủ động lực để thu hút sự tập trung thời gian, công sức của cán bộ, chuyên gia vào công tác xây dựng pháp luật.

Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Thị Thu Trang báo cáo nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết; đồng thời trao đổi các nội dung góp ý của các Sở, ngành

Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 197/2025/QH15 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghệ An hướng tới việc áp dụng cơ chế tài chính đặc biệt với định mức vượt trội và cơ chế khoán chi theo từng nhiệm vụ, hoạt động. Đồng thời, do quy định tài chính cũ (Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND) đã hết hiệu lực từ ngày 01/5/2026, việc ban hành Nghị quyết mới là yêu cầu cấp thiết nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất.

Dự thảo Nghị quyết quy định tổng mức chi áp dụng cho việc xây dựng mới hoặc thay thế các văn bản QPPL cấp tỉnh. Cụ thể, Nghị quyết của HĐND tỉnh là 250.000.000 đồng/văn bản. Quyết định của UBND tỉnh là 100.000.000 đồng/văn bản. Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh là 30.000.000 đồng/văn bản.

Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, định mức chi được tính theo tỷ lệ phần trăm của văn bản mới. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung từ 02 văn bản trở lên áp dụng 100% mức chi văn bản mới. Sửa đổi, bổ sung 01 văn bản áp dụng 60% mức chi văn bản mới. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản áp dụng 30% mức chi văn bản mới.

Dự thảo Nghị quyết cũng cụ thể hóa tỷ lệ phân bổ kinh phí theo phương thức khoán chi cho các công đoạn, nhiệm vụ xây dựng văn bản.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn góp ý về mức chi cho từng khâu công việc trong xây dựng văn bản QPPL

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Thị Nhung đề nghị nâng mức chi cho cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nguyễn Thị Anh Hoa góp ý vào mức chi cho khâu thẩm định, trình văn bản QPPL

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào cơ sở để cơ quan soạn thảo đề xuất mức chi; nên ưu tiên định mức của cơ quan soạn thảo văn bản; khoán toán kinh phí chi cho xây dựng văn bản QPPL mỗi năm…

Sở Tư pháp đã báo cáo, giải trình một số nội dung liên quan đến cơ sở pháp lý, phương án xây dựng mức chi và việc phân bổ kinh phí thực hiện.

Về cơ sở pháp lý, đại diện Sở Tư pháp cho biết, Nghị quyết số 197/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 289/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định cụ thể mức chi đối với việc xây dựng văn bản QPPL, không quy định theo mức tối đa hoặc tối thiểu. Qua rà soát, tìm hiểu việc triển khai tại các địa phương, Sở Tư pháp cho biết, hầu hết các tỉnh, thành phố đều ban hành quy định theo đúng mức đã được quy định tại Nghị quyết số 197 và Nghị định số 289. Chỉ có một địa phương quy định mức thấp hơn với lý do khó khăn về ngân sách.

Lãnh đạo Sở Tư pháp cũng cho rằng, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết có sự cân nhắc giữa yêu cầu bảo đảm tính pháp lý và điều kiện thực tiễn của địa phương, bởi mức chi theo quy định hiện hành là khá lớn đối với ngân sách tỉnh, nhất là đối với những văn bản có nội dung đơn giản. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, các mức chi đã được quy định rõ nên cần được thực hiện thống nhất.

Giải trình thêm về việc đưa các mức chi vào dự thảo Nghị quyết, Sở Tư pháp cho biết, Luật Ban hành văn bản QPPL hiện hành, việc dẫn chiếu hoặc quy định lại các nội dung quy định của Trung ương trong văn bản của địa phương không bị cấm, đồng thời góp phần bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ trong áp dụng.

Đối với mức khoán chi, lãnh đạo Sở Tư pháp cho biết, Nghị quyết số 197 và Nghị định số 289 giao địa phương quyết định việc phân bổ mức khoán chi, với điều kiện không vượt quá tổng mức chi theo quy định của Trung ương. Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị quyết đã xây dựng phương án phân chia cụ thể theo từng khâu công việc như chủ trì soạn thảo, thẩm định nội dung, thẩm định kinh phí, cân đối ngân sách, thẩm tra và tham mưu trình cấp có thẩm quyền. Cách phân chia này được xây dựng trên cơ sở tham khảo mô hình của Trung ương và kinh nghiệm triển khai tại nhiều địa phương, bảo đảm tổng tỷ lệ phân bổ tương đương quy định của Trung ương nhưng phù hợp với đặc thù tổ chức thực hiện ở cấp tỉnh.

Theo Sở Tư pháp, trách nhiệm trong quá trình xây dựng văn bản thuộc về nhiều cơ quan, từ cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định đến Văn phòng UBND và các cơ quan liên quan. Mặc dù tỷ lệ phân bổ cho từng khâu có thể khác nhau, song kinh phí dành cho mỗi khâu vẫn ở mức bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Liên quan đến nội dung khái toán kinh phí, Sở Tư pháp thẳng thắn nhìn nhận việc chưa đưa nội dung này vào dự thảo Nghị quyết là thiếu sót và sẽ tiếp thu, bổ sung. Theo số liệu sơ bộ, trung bình mỗi năm tỉnh ban hành khoảng 80–100 văn bản QPPL; nếu tính theo mức chi dự kiến thì tổng kinh phí hằng năm vào khoảng 20 tỷ đồng. Đồng thời, Sở Tư pháp cũng cho biết sẽ tăng cường công tác tham mưu trong việc xác định rõ trường hợp ban hành văn bản mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hợp nhất văn bản nhằm bảo đảm sử dụng kinh phí hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh việc ban hành Nghị quyết cần bám sát các quy định mới của Trung ương, bảo đảm đúng căn cứ pháp lý và thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, mặc dù khi áp dụng ở cấp tỉnh có thể phát sinh những khó khăn nhất định về nguồn lực, song đây là nội dung Trung ương đã quy định cụ thể, vì vậy địa phương phải thực hiện đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp – cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, đồng thời bổ sung nội dung đánh giá tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết. Trong đó, cần tính toán cụ thể nhu cầu kinh phí của cả giai đoạn, trên cơ sở bình quân hằng năm giai đoạn 2021–2025 để làm căn cứ xác định mức kinh phí cần bố trí. Khi Nghị quyết được ban hành, nguồn kinh phí phải được bố trí ngay trong dự toán ngân sách đầu năm và hình thành khoản chi riêng phục vụ công tác xây dựng văn bản QPPL của tỉnh.

Đối với một số mức chi trong dự thảo Nghị quyết, lãnh đạo tỉnh thống nhất phương án điều chỉnh theo hướng bảo đảm phù hợp với tính chất, khối lượng công việc của từng cơ quan.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh đề nghị nghiên cứu bổ sung vào Nghị quyết quy định làm cơ sở chi kinh phí đối với các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản. Việc quy định ngay trong Nghị quyết sẽ tạo căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện, tránh phát sinh vướng mắc hoặc bỏ sót trong quá trình tổ chức thực hiện sau này.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu bổ sung đầy đủ các căn cứ pháp lý trong tờ trình, bao gồm cả các quy định liên quan đến thời hiệu và các căn cứ pháp luật khác nhằm bảo đảm tính chặt chẽ của hồ sơ trước khi trình cơ quan thẩm tra của HĐND tỉnh...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn