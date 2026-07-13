UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX 17 dự thảo Nghị quyết thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Kỳ họp có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đại biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành, đại diện thường trực HĐND các phường, xã.

Quang cảnh kỳ họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trình bày nội dung Tờ trình dự thảo Nghị quyết

Một trong những nội dung quan trọng được UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần này là dự thảo Nghị quyết về dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội. Theo đó, UBND tỉnh đề xuất thực hiện dự án Tổ hợp nhà ở cao tầng và thương mại, dịch vụ tại khu đất có diện tích 6.066,8 m² thuộc phường Vinh Hưng.

Bên cạnh đó, để thúc đẩy kinh tế tư nhân, UBND tỉnh đã trình dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (bao gồm: công trình kết cấu hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và thông tin liên lạc) tương ứng với phần diện tích đất dành cho các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại do UBND tỉnh quy định đảm bảo theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Đại biểu tham dự kỳ họp

Về quản lý đất đai và phát triển đô thị, UBND tỉnh trình kỳ họp danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng, sinh thái Trường Vinh với quy mô lên tới khoảng 857,88 ha (thuộc phường Trường Vinh và phường Vinh Lộc). Do có sự chồng lấn ranh giới, diện tích dự án Khu đô thị ven hồ điều hòa 2 tại phường Trường Vinh cũng được đề xuất điều chỉnh giảm từ 43,88 ha xuống còn khoảng 29,56 ha.

UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh xem xét thông qua danh mục 71 dự án phải thu hồi đất trên địa bàn với tổng diện tích 181,83 ha.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, UBND tỉnh đã trình kỳ họp dự thảo Nghị quyết về chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Nghệ An với 22 chính sách hỗ trợ toàn diện đến năm 2030, chia thành 5 nhóm trọng tâm bao gồm: Quản lý và phát triển nghiên cứu; đổi mới công nghệ và sở hữu trí tuệ; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và tổ chức trung gian; tiêu chuẩn đo lường chất lượng và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao. Cùng với đó, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 quy định về mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh bổ sung mức chi thù lao tối đa cho chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học công nghệ lên tới 56 triệu đồng/người/tháng và hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng cho các tổ chức khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều chính sách dân sinh cũng được đưa ra thảo luận tại kỳ họp. Theo đó, học phí trường Đại học Nghệ An kể từ năm học 2026 – 2027 với mức học phí trực tiếp đối với hệ Mầm non, Tiểu học trực thuộc trường là 1.150.000 đồng/tháng; bậc THCS và THPT là 1.380.000 đồng/tháng. Học trực tuyến (online) sẽ được giảm còn 80% mức học phí trực tiếp.

Về chính sách hỗ trợ xây dựng địa bàn không ma túy, UBND tỉnh đề xuất mức hỗ trợ lần đầu cho xã, phường đạt chuẩn không ma túy là 50 triệu đồng/năm; hỗ trợ 30 triệu đồng/năm/xã, phường không ma túy giữ vững kết quả đạt được. Lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy được hỗ trợ từ 2,5 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Chế độ cho cán bộ khối, xóm, bản được quan tâm. UBND tỉnh đã trình kỳ họp dự thảo Nghị quyết quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối, xóm, thôn, bản; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ dân vận ở khối, xóm, thôn, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, UBND tỉnh đề xuất quy định mức phụ cấp cho 3 chức danh không chuyên trách (Bí thư Chi bộ, Trưởng khối/xóm, Trưởng ban công tác Mặt trận). Đồng thời, quy định số lượng chức danh và mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối, xóm, thôn, bản.

Theo đó bố trí tối đa 08 người tương ứng với 08 chức danh, trong đó Nhân viên y tế thôn, xóm, bản kiêm nhiệm công tác dân số/Cộng tác viên dân số khối kiêm nhiệm công tác y tế thực hiện theo Nghị định số 192/2026/NĐ-CP; 07 chức danh còn lại được quy định mức hỗ trợ cụ thể tại Nghị quyết. Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Tổ dân vận ở khối, xóm, thôn, bản, bảo đảm phù hợp với điều kiện của từng địa bàn. Quy định về kiêm nhiệm và mức phụ cấp kiêm nhiệm, nguyên tắc mỗi người được giữ tối đa 02 chức danh; mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp hoặc mức hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm, bảo đảm sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Định mức phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; chính sách khen thưởng học sinh, giáo viên đạt giải cao; chế độ dinh dưỡng cho vận động viên thành tích cao; kinh phí thi hành án dân sự; mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh... cũng đã được UBND tỉnh trình kỳ họp xem xét.

Tác giả: NPV

Nguồn tin: nghean.gov.vn