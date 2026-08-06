Hoa hậu Mai Phương Thúy từng xuất hiện tại những doanh nghiệp nào?

Không chỉ được biết đến với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy nhiều năm qua còn gây chú ý với vai trò nhà đầu tư cá nhân. Trong những lần chia sẻ công khai về cổ phiếu hoặc xuất hiện tại sự kiện của một số doanh nghiệp trên sàn chứng khoán, tuy nhiên, mức độ liên hệ với từng doanh nghiệp không giống nhau.

Trực tiếp xuất hiện tại đại hội cổ đông MWG

Thế Giới Di Động là một trong những doanh nghiệp thể hiện rõ nhất vai trò cổ đông của hoa hậu Mai Phương Thúy. Chiều 26/4/2025, cô xuất hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động tại TP.HCM. Mai Phương Thúy theo dõi cuộc họp và chụp ảnh cùng thẻ cổ đông. Trên trang cá nhân, cô đăng lại hình ảnh này kèm dòng trạng thái tự gọi mình là “cổ đông nổi tiếng nhất”.

Mối quan tâm của Mai Phương Thúy đối với MWG thực tế đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Năm 2019, cô từng đưa ra nhận xét tích cực về cổ phiếu của Thế Giới Di Động. Việc xuất hiện tại đại hội năm 2025 vì vậy là dấu mốc công khai rõ nhất giữa Mai Phương Thúy và doanh nghiệp bán lẻ này. Tuy nhiên, do cô không phải người nội bộ hoặc cổ đông lớn thuộc diện phải công bố thông tin, thị trường không có dữ liệu chính thức về số lượng cổ phiếu MWG mà cô sở hữu.

Những dòng trạng thái gây chú ý trên Trang Facebook cá nhân

Hòa Phát cũng là doanh nghiệp được nhắc đến nhiều trong câu chuyện đầu tư của Mai Phương Thúy vào năm 2025. Ngày 9/4, khi cổ phiếu HPG giảm sàn phiên thứ hai liên tiếp xuống 21.300 đồng/cổ phiếu, cô đăng trên Facebook cá nhân nội dung cho biết đã phải “vật lộn” cả ngày để mua 1 triệu cổ phiếu HPG tại giá sàn.

Chưa rõ thực hư ra sao tuy nhiên dòng chia sẻ trên có thể được hiểu theo hướng hoa hậu Mai Phương Thúy đã mua 1 triệu cổ phiếu HPG trong phiên hôm nay. Giá trị lệnh mua tương đương khoảng 21 tỷ đồng. Đáng chú ý, cổ phiếu HPG sau đó đã bật tăng mạnh, thậm chí nhiều phiên kịch trần. Nếu mua vào và nắm giữ tới thời điểm hiện tại. 1 triệu cổ phiếu HPG sau 1 năm đã có lãi khoảng 8 tỷ đồng.

Trước đó, từ năm 2019, HPG đã nằm trong danh mục mà Mai Phương Thúy công khai cùng với VCB, VJC và MWG. Khi đó, cô sử dụng cách gọi gần gũi “chú Long Hòa Phát” khi nhắc tới doanh nghiệp của Chủ tịch Trần Đình Long.

Cũng trong giai đoạn đó, khi cổ phiếu Vietcombank liên tục thiết lập các mức giá cao mới, Mai Phương Thúy cho biết đã mua VCB trong vùng giá khoảng 40.000-50.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi một bộ phận nhà đầu tư đã chốt lời ở vùng trên 60.000 đồng, cô tuyên bố dự kiến tiếp tục nắm giữ tới khi cổ phiếu vượt 80.000 đồng.

Cũng trong giai đoạn này, Mai Phương Thúy tự nhận đầu tư là “nghề chính” và là công việc giúp cô tạo ra nguồn thu nhập đáng kể.

Ngoài ra, cổ phiếu Vietjet (VJC) từng được Mai Phương Thúy công khai nằm trong danh mục đầu tư của mình.

Nhìn lại các lần xuất hiện, danh mục được Mai Phương Thúy công khai tập trung vào những doanh nghiệp lớn trong các ngành nghề như thép, bán lẻ, hàng không hay ngân hàng. Dù vậy, đã tương đối lâu cô hoa hậu này không có động thái nhắc về lĩnh vực chứng khoán, danh mục hiện nay, giá vốn và hiệu quả đầu tư thực tế vẫn là thông tin riêng.

Tác giả: An Thái

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường