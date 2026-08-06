Căn nhà dưỡng già của phú bà showbiz SN 1989, quê Hà Nội

Nhắc đến Huyền Baby (Đặng Ngọc Huyền, sinh năm 1989, quê quán Hà Nội), khán giả không chỉ nhớ đến hình ảnh một hot girl đời đầu hay mỹ nhân sở hữu cuộc sống giàu có sau khi kết hôn với doanh nhân Quang Huy, mà còn ấn tượng với phong cách sống sang trọng, kín tiếng. Sau khi lập gia đình vào năm 2013, cô gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc tổ ấm và công việc kinh doanh. Đầu năm nay, người đẹp bất ngờ hé lộ một góc trong căn biệt thự mới hoàn thiện tại Đà Lạt. Điều khiến nhiều người thích thú không chỉ là quy mô bề thế của công trình mà còn bởi đây là "căn nhà dưỡng già" được Huyền Baby cùng người bạn thân hơn 20 năm - doanh nhân Trà My Phạm - ấp ủ và xây dựng.

Huyền Baby và bạn thân Trà My Phạm.

Theo Huyền Baby, ý tưởng về ngôi nhà đặc biệt này đã xuất hiện từ thời cả hai còn học cấp ba. Khi ấy, họ từng hẹn ước sau này sẽ sống cạnh nhau. Thế nhưng cuộc sống đưa đẩy khi Trà My Phạm lấy chồng và Nam tiến, còn Huyền Baby sau đó cũng kết hôn rồi chuyển vào TP.HCM. Sau nhiều năm, hai người bạn lại hội ngộ và cuối cùng đã biến lời hứa năm nào thành hiện thực. Căn biệt thự tại Đà Lạt vì thế không đơn thuần là nơi nghỉ ngơi, mà còn đánh dấu cột mốc 20 năm tình bạn. Huyền Baby bày tỏ hy vọng cả hai sẽ còn cùng nhau tận hưởng thêm nhiều lần 20 năm nữa trong chính ngôi nhà này.

Dù công trình vẫn trong quá trình hoàn thiện, những hình ảnh được hé lộ đã đủ khiến nhiều người trầm trồ. Căn biệt thự được xây dựng trên khu đất rộng tại Đà Lạt với quy mô lớn, thiết kế hiện đại nhưng vẫn mang hơi hướng châu Âu sang trọng, tương đồng với căn biệt thự Huyền Baby đang sở hữu tại TP.HCM. Từ phối cảnh 3D cho đến những góc thực tế được chia sẻ, tổng thể ngôi nhà gây ấn tượng bởi kiến trúc bề thế, đường nét tinh giản cùng những mảng kính lớn giúp không gian luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Huyền Baby cho biết vì cả hai là bạn thân lâu năm, có chung gu thẩm mỹ và sở thích nên quá trình lên ý tưởng cũng diễn ra rất thuận lợi.

Bản vẽ 3D của căn nhà từng gây sốt trên MXH.

Một trong những điểm nổi bật nhất của căn biệt thự chính là khuôn viên rộng bao quanh ngôi nhà. Theo bản thiết kế từng được công bố, khu đất được dành nhiều diện tích để làm sân vườn, nơi Huyền Baby và Trà My Phạm có thể trồng cây, hoa theo sở thích. Không gian xanh được bố trí ôm lấy công trình, tạo cảm giác biệt lập và yên tĩnh giữa khí hậu mát mẻ đặc trưng của Đà Lạt.

Không gian sân vườn trong bản vẽ 3D.

Chính khoảng sân rộng này cũng là nơi được kỳ vọng trở thành không gian thư giãn, tổ chức những bữa tiệc ngoài trời hay đơn giản là nơi hai người bạn cùng nhau tận hưởng cuộc sống sau nhiều năm bận rộn.

Huyền Baby thường xuyên chia sẻ hình ảnh của khu vườn này.

Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự mang dáng dấp của một dinh thự với những khối nhà lớn, đường nét vuông vức và gam màu trung tính. Thiết kế ưu tiên các mảng kính rộng kết hợp hệ mái và ban công thoáng, tạo nên vẻ hiện đại nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy công trình được đầu tư chỉn chu từ kiến trúc đến từng chi tiết hoàn thiện. Dù chưa hé lộ toàn bộ nội thất, chỉ một vài góc nhỏ cũng đủ cho thấy quy mô và mức độ đầu tư của hai "phú bà".

Một góc nhỏ bên hông căn biệt thự thành điểm checkin quen thuộc của 2 "phú bà".

Theo chia sẻ của Huyền Baby và Trà My Phạm, căn biệt thự được xây dựng không chỉ để nghỉ dưỡng về sau mà còn là nơi cả hai gia đình thường xuyên gặp gỡ. Với diện tích lớn, không gian sinh hoạt chung được định hướng phục vụ những buổi đoàn tụ cuối tuần, lễ Tết hay các bữa tiệc thân mật. Ý tưởng xuyên suốt của công trình không phải tạo nên một ngôi nhà chỉ để ngắm nhìn, mà là nơi có thể đón tiếp đông người, mang đến cảm giác gần gũi và gắn kết cho gia đình, bạn bè sau mỗi dịp sum họp.

Không gian sinh hoạt chung bên ngoài căn nhà.

Bên trong căn dinh thự là không gian nội thất xa hoa, nổi bật với đèn pha lê lộng lẫy cùng phòng đồ hiệu hoành tráng như một store thu nhỏ. Huyền Baby thường xuyên đăng tải những góc nhỏ do chính tay cô chăm chút và bài trí, thể hiện sự yêu thương dành cho tổ ấm nhỏ.

Một góc phòng tắm xa hoa của căn biệt thự.

Điều đặc biệt nhất của căn biệt thự không nằm ở kiến trúc hay quy mô, mà ở câu chuyện phía sau. Đây là thành quả của một lời hẹn từ thời học sinh được thực hiện sau hơn 20 năm. Đối với Huyền Baby, ngôi nhà là dấu mốc cho tình bạn bền chặt với Trà My Phạm, người đã đồng hành cùng cô từ những năm tháng tuổi trẻ cho đến khi cả hai đều có gia đình và cuộc sống riêng. Căn biệt thự vì thế vừa là nơi nghỉ dưỡng, vừa là biểu tượng cho một tình bạn lâu dài mà cả hai luôn trân trọng. Hiện tại, dù công trình vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, những hình ảnh đầu tiên cũng đủ khiến cộng đồng mạng kỳ vọng về một căn biệt thự mang phong cách châu Âu sang trọng, rộng rãi giữa Đà Lạt.

Tác giả: Huyền Trang

Nguồn tin: phunumoi.net.vn