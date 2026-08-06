Livestream, 'cô dâu 62 tuổi' Thu Sao khiến CĐM ngã ngửa với nhan sắc hiện tại, chồng cũ Hoa Cương bị réo tên

Sau thời gian dài gây chú ý với câu chuyện tình lệch tuổi, “cô dâu 62 tuổi” Thu Sao tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi xuất hiện trong một buổi livestream với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ hơn so với tuổi thật.

Vẻ ngoài trẻ trung hơn so với tuổi thật của Thu Sao. Ảnh FBNV

Hình ảnh mới nhất của Thu Sao nhận được nhiều sự quan tâm, khi không ít cư dân mạng bất ngờ trước phong thái tự tin, vẻ ngoài chăm chút và thần sắc tươi tắn hiện tại.

CDM dành lời khen cho Thu Sao. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh những lời khen ngợi, một số ý kiến cho rằng sự thay đổi tích cực này có thể khiến chồng cũ Hoa Cương phải tiếc nuối khi nhìn lại hình ảnh của vợ cũ. Tuy nhiên, câu chuyện đời tư của cả hai vẫn nhận được nhiều sự quan tâm, còn Thu Sao hiện tập trung tận hưởng cuộc sống và duy trì hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

Cô dâu Thu Sao vẫn luôn lạc quan và trẻ trung hậu ly hôn. Ảnh FBNV

“Cô dâu 62 tuổi” Thu Sao từng là cái tên gây chú ý mạnh trên mạng xã hội sau chuyện tình đặc biệt với chồng trẻ Triệu Hoa Cương. Năm 2018, đám cưới của cặp đôi ở Cao Bằng trở thành tâm điểm bàn luận khi khoảng cách tuổi tác giữa hai người lên tới hơn 30 năm. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, Thu Sao và Hoa Cương từng khẳng định họ đến với nhau bằng tình cảm và sự đồng hành trong cuộc sống.

Sau nhiều năm, Thu Sao vẫn duy trì sức hút trên mạng xã hội thông qua những buổi livestream chia sẻ về cuộc sống, công việc và hành trình chăm sóc bản thân. Ở tuổi ngoài 60, bà nhiều lần khiến cộng đồng mạng bất ngờ bởi phong cách trẻ trung, sự tự tin cùng diện mạo được chăm chút kỹ lưỡng. Những hình ảnh mới của Thu Sao nhận về nhiều bình luận trái chiều, trong đó có không ít lời khen dành cho tinh thần lạc quan, yêu đời của bà.

Hiện tại, bên cạnh những ồn ào xoay quanh chuyện tình cảm với Hoa Cương, Thu Sao vẫn tập trung xây dựng hình ảnh cá nhân và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Câu chuyện của “cô dâu 62 tuổi” tiếp tục thu hút sự quan tâm bởi hành trình vượt qua định kiến, theo đuổi hạnh phúc và giữ gìn sự tự tin ở tuổi xế chiều.

Tác giả: Minh Khuê (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn