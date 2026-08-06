Va chạm xe đầu kéo, một người tử vong tại chỗ

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km20+450 Quốc lộ 1, tuyến tránh Vinh (đoạn qua phường Trường Vinh), làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ việc, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 37H-166.3x lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến địa điểm trên, phương tiện xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 38N1-251.6x đang di chuyển cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy trên tuyến tránh Vinh.

Cú va chạm khiến hai người phụ nữ đi trên xe máy ngã xuống mặt đường. Một nạn nhân không may bị cuốn vào gầm xe đầu kéo và tử vong tại chỗ.

Người còn lại bị thương, được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị B. (SN 1985, trú Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Vụ tai nạn cũng khiến chiếc xe máy hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực bị ùn tắc trong thời gian lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm và xử lý hiện trường.

Theo ghi nhận của đơn vị quản lý đường bộ, thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường khô ráo, hệ thống báo hiệu và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực hoạt động bình thường, không ghi nhận thiệt hại đối với kết cấu hạ tầng giao thông.

Ngay sau khi nhận tin báo, Hạt Quản lý đường bộ BOT tuyến tránh Vinh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời hỗ trợ công tác khám nghiệm.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn