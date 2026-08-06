CSGT kịp thời giải cứu người phụ nữ định nhảy cầu tự vẫn

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An sáng 6/8 xác nhận, lực lượng của đơn vị vừa kịp thời giải cứu một người phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 14h32 ngày 5/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 46, Tổ CSGT địa bàn Thanh Chương (thuộc Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện một phụ nữ trung niên ngồi vắt vẻo bên ngoài lan can cầu treo bắc qua sông Giăng, thuộc địa phận xã Cát Ngạn.

Nhận thấy người phụ nữ liên tục ôm mặt khóc, có biểu hiện kích động và tinh thần hoảng loạn, Thiếu tá Võ Ánh Hào cùng Đại úy Đặng Bá Phúc lập tức tiếp cận hiện trường, khẩn trương tìm cách trấn an và triển khai phương án giải cứu.

CSGT ngăn người phụ nữ làm điều dại dột

Sau thời gian trò chuyện nhẹ nhàng để nắm bắt tâm tư, kiên nhẫn động viên hòng ổn định trạng thái tinh thần, Thiếu tá Võ Ánh Hào thần tốc băng qua lan can cầu giữ chặt người phụ nữ, phối hợp cùng người dân bản địa giải cứu thành công.

Sau màn giải cứu nghẹt thở của lực lượng CSGT, người phụ nữ đã được đưa về an toàn và hiện ở cùng gia đình.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, người phụ nữ có biểu hiện trầm cảm. Gia đình đang tiếp tục theo dõi, chăm sóc và động viên để ổn định tinh thần.

Tác giả: Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn tin: giadinhonline.vn