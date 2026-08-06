Đâm dao ở trung tâm London, một nữ nghi phạm bị bắt giữ

Cảnh sát điều tra tại hiện trường một vụ tấn công bằng dao tại London, Anh ngày 29/4/2026. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 5/8, một vụ đâm dao đã xảy ra tại Covent Garden, khu vực du lịch nổi tiếng nằm ở trung tâm của thủ đô London, Anh.

Thông tin từ Cảnh sát thủ đô London cho biết 4 nam giới trong độ tuổi 34, 39, 42 và 52 đã bị thương do dao đâm. Cảnh sát bắt giữ phụ nữ 47 tuổi vì nghi tàng trữ vũ khí nguy hiểm và hành hung.

Trước đó, vào khoảng 12h29 theo giờ địa phương ngày 5/8, lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được gọi đến sau khi nhận được báo cáo về một vụ đâm dao trên đường Endell.

Người phát ngôn của Dịch vụ Cứu thương London cho biết cơ quan y tế đã cử một đội xe cứu thương, một trực thăng cứu thương cùng một số nhân viên y tế đến hiện trường.

Các nạn nhân đã được sơ cứu và sau đó được nhanh chóng đưa đến trung tâm y tế lớn./.

Tác giả: Hữu Tiến

Nguồn tin: vietnamplus.vn