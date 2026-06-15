UBND tỉnh họp cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về định mức phân bổ ngân sách thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030

Quang cảnh cuộc họp

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Thị Nhung báo cáo nội dung dự thảo Nghị quyết

Giai đoạn 2026-2030, Trung ương thực hiện tích hợp 03 Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới (NTM); giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) thành 01 Chương trình mục tiêu quốc gia thống nhất theo Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội và Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Sau tích hợp, Chương trình có phạm vi rộng hơn, được tổ chức theo hướng đa mục tiêu, liên ngành, liên lĩnh vực, yêu cầu quản lý, điều phối và tổ chức thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Theo Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chương trình gồm nhiều nội dung có tính chất liên ngành, liên vùng, liên xã, nhiệm vụ dùng chung và phục vụ nhiều địa phương như: Phát triển vùng nguyên liệu gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; công trình cấp nước sạch tập trung liên xã; hạ tầng giao thông kết nối; công trình thủy lợi phục vụ nhiều địa phương; chuyển đổi số; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; đào tạo, tập huấn; kiểm tra, giám sát và các hoạt động điều phối, hướng dẫn thực hiện Chương trình. Do đó, việc quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ một phần nguồn vốn cho các Sở, đơn vị cấp tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ có tính chất liên vùng, liên xã, nhiệm vụ dùng chung, điều phối, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát là cần thiết nhằm bảo đảm tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Về nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách Trung ương, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ đi theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, bền vững; tập trung ưu tiên phân bổ ở mức cao nhất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, khu vực biên giới nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững; ưu tiên phân bổ cho các xã đăng ký đạt chuẩn NTM được cấp có thẩm quyền phê duyệt góp phần hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch của tỉnh đề ra.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Việt Dũng trao đổi về việc bố trí nguồn vốn đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lương Văn Khánh trao đổi về hệ số ưu tiên

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đào Quang Thiền góp ý vào dự thảo Nghị quyết

Theo đề xuất, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN có hệ số 01; xã khu vực III vùng đồng bào DTTS&MN, xã biên giới (bao gồm biên giới đất liền và biên giới biển) có hệ số 50; xã khu vực II vùng đồng bào DTTS&MN có hệ số 40; xã khu vực I vùng đồng bào DTTS&MN có hệ số 30; xã còn lại có hệ số 25.

Trường hợp một xã đồng thời thuộc từ 02 đối tượng trở lên quy định thì chỉ áp dụng 01 hệ số phân bổ cao nhất tương ứng với một trong các đối tượng đó; không áp dụng cộng gộp, nhân hoặc tính trùng nhiều hệ số đối với cùng một xã.

Dự thảo Nghị quyết đề xuất định mức phân bổ 15% kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương cho các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh chủ trì; phân bổ tối thiểu 85% kế hoạch vốn còn lại hỗ trợ thực hiện Chương trình giai đoạn 2026 - 2030 và hằng năm cho địa phương để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình. Trong 85% tổng kể hoạch vốn đầu tư công ngân sách Trung ương, phân bổ tối đa 10% để thực hiện nhiệm vụ, dự án trọng tâm, trọng điểm; phân bổ tối đa 10% để hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn NTM giai đoạn 2025-2030.

Dự thảo Nghị quyết cũng đề xuất phân bổ tối đa 25% tổng kinh phí thường xuyên ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh giai đoạn 2026-2030 và hằng năm để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ do Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình. Phân bổ tối đa 10% trong tổng tối thiểu 75% kinh phí thường xuyên ngân sách Trung ương để hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn NTM giai đoạn 2026-2030.

Tại cuộc họp, các đại biểu đề nghị cần phải bám sát quy định được nêu rõ tại Quyết định số 16/2026/QĐ-TTg ngày 15/4/2026 về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách của địa phương thực hiện Chương trình; đồng thời trao đổi về định mức phân bổ cho từng đối tượng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành sớm hoàn thiện hồ sơ để kịp trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các nội dung cần được cụ thể hóa sát với thực tiễn thực hiện tại cơ sở. Mục tiêu cuối cùng là sớm có căn cứ pháp lý để triển khai nguồn vốn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2026 – 2030 tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn