Đề xuất trợ cấp cho hơn 120.000 giáo viên mầm non chưa được hưởng chế độ

Giáo viên mầm non tại thành phố Cần Thơ - Ảnh: TRUNG PHẠM

Qua số liệu báo cáo, cả nước có trên 120.000 giáo viên mầm non đã công tác nhưng khi nghỉ chưa được hưởng chế độ, trong đó tập trung ở các tỉnh từ Quảng Bình (cũ) trở ra Bắc.

Nhiều giáo viên mầm non từng được trả công bằng thóc

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong số giáo viên mầm non đã nghỉ công tác nhưng chưa được hưởng chế độ, có nhiều giáo viên vào ngành những năm 1960, có thời gian công tác từ 20 đến 30 năm.

Các giáo viên mầm non thời kỳ này đều được trả công bằng thóc (những năm 1980 được trả khoảng 10kg thóc/tháng, những năm 1990 được trả khoảng 20kg thóc/tháng) hoặc thù lao do cha mẹ trẻ em tự nguyện đóng góp (những năm 1990 được trả thù lao khoảng 40.000 - 50.000 đồng/tháng).

Mặc dù ngày 18-8-2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, vì nhiều lý do, nhiều giáo viên chưa được đóng bù hoặc đóng bù vẫn không đủ điều kiện để hưởng lương hưu…

Ngày 24-1-2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2020/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, tuy nhiên nghị định này chỉ áp dụng cho những nhà giáo nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-1994 đến ngày 31-5-2011. Do đó, nhiều giáo viên mầm non đã nghỉ hưu công tác trước năm 1995 không đủ điều kiện để được hưởng chế độ trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP.

Trên cơ sở các căn cứ trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất xây dựng nghị quyết về chế độ trợ cấp đối với giáo viên mầm non đã nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ.

3 điều kiện để giáo viên mầm non được hưởng chế độ trợ cấp

Dự thảo nghị quyết quy định cụ thể về đối tượng được hưởng trợ cấp là giáo viên mầm non (bao gồm giáo viên, cô nuôi dạy trẻ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm nhà trẻ, phó chủ nhiệm nhà trẻ) đồng thời đáp ứng tất cả 3 điều kiện.

Thứ nhất, giáo viên mầm non đã có thời gian tham gia công tác (bao gồm thời gian giảng dạy, giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ) tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo, lớp vỡ lòng ở các xã, phường, khu phố, thôn, làng, bản, nông lâm trường, đội sản xuất, hợp tác xã, nhà máy, công trường, nông trường, lâm trường, xí nghiệp, cơ quan… trong giai đoạn từ năm 1960 đến trước ngày 1-1-1995.

Thứ hai, giáo viên mầm non đã nghỉ công tác nhưng chưa được hưởng lương hưu hoặc có được hưởng lương hưu nhưng thời gian công tác trước ngày 1-1-1995 không được tính vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu.

Thứ ba, giáo viên mầm non chưa hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24-1-2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Theo dự thảo nghị quyết, giáo viên mầm non thuộc đối tượng theo quy định được hưởng trợ cấp một lần. Trong đó, quy định rõ 5 trường hợp cụ thể.

Trường hợp có giấy tờ chứng minh được số năm công tác, dự thảo nghị quyết quy định, có thời gian công tác từ đủ 3 năm (36 tháng) trở xuống tại cơ sở giáo dục mầm non thì được hưởng mức trợ cấp bằng 6,5 triệu đồng. Giáo viên có thời gian công tác trên 3 năm thì từ năm thứ 4 trở đi cứ mỗi năm (đủ 12 tháng) được cộng thêm 800.000 đồng.

Trường hợp có giấy tờ chứng minh có thời gian công tác nhưng không xác định cụ thể thời gian tham gia công tác hoặc không có giấy tờ để chứng minh đã có thời gian công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non thì được hưởng mức trợ cấp một lần bằng 6,5 triệu đồng.

Trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1-1-1995 thì được hưởng mức trợ cấp một lần bằng 6,5 triệu đồng.

Trường hợp được hưởng lương hưu nhưng thời gian công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1-1-1995 không được tính vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu thì được hưởng mức trợ cấp một lần bằng 6,5 triệu đồng.

Trường hợp giáo viên mầm non đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng đã từ trần thì người đại diện hợp pháp của thân nhân giáo viên mầm non đã từ trần (bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi) làm hồ sơ để nhận chế độ trợ cấp.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: tuoitre.vn