Che giấu quá khứ nhiều tiền án dưới tên "Lan", Nguyễn Thị Sâm xin làm giúp việc rồi cuỗm hơn 270 triệu đồng

Chiều 3/7, tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Quảng Ninh đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Sâm (SN 1972) về tội "Trộm cắp tài sản".

Đồi tượng Nguyễn Thị Sâm. Ảnh: CA.

Theo kết luận điều tra, tháng 3/2025, Sâm đến nhà anh N. N. D tại phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh xin làm giúp việc.

Do đã có 2 tiền án, 1 tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản” nên Sâm lấy tên là Lan để che đậy quá khứ phạm tội.

Ngày 28/3, lợi dụng lúc nhà anh D. đi vắng, Sâm đã mở két sắt lấy trộm 270 triệu đồng và 2 chỉ vàng. Với hành vi trên, Sâm sẽ đối mặt với mức án từ 07 đến 15 năm tù theo quy định tại khoản 3, Điều 173 - Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, mùa hè là thời điểm nhu cầu thuê người giúp việc và đi du lịch tăng cao. Người dân nên lựa chọn người giúp việc từ các đơn vị uy tín hoặc người quen giới thiệu; đồng thời hạn chế để nhiều tiền, tài sản có giá trị tại nhà, lắp đặt camera và tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản.

Tác giả: Lam Giang (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn