Làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người tử vong tại Khu đô thị Văn Phú

Liên quan đến vụ cháy nhà dân xảy ra tại Khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội) làm 2 người tử vong, chiều 3/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành công văn chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy này.

Theo công văn số 3271/UBND-NC, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng cùng các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với gia đình các nạn nhân; đồng thời bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy và kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 13 giờ 20 phút ngày 3/7, ngọn lửa bùng phát tại tầng 1 ngôi nhà 4 tầng ở số 11 liền kề 9, Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 15, khu vực số 4, khu vực số 31 cùng nhiều phương tiện chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường phối hợp với Công an địa phương, người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Trong quá trình tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có người mắc kẹt tại tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà.

Theo Công an thành phố Hà Nội, ngay khi tiếp cận hiện trường lúc 13 giờ 35 phút, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa và cứu nạn cứu hộ xác định đám cháy đã bùng phát khoảng 15 phút trước đó tại tầng 1 của ngôi nhà 4 tầng, 1 tum có diện tích khoảng 70m2 rồi nhanh chóng lan lên các tầng trên. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 2 người mắc kẹt.

Người dân và lực lượng dân phòng đã tổ chức chữa cháy ban đầu nhưng không thể tiếp cận do lửa lan nhanh, kèm nhiều khói, khí độc.

Chỉ huy chữa cháy đã huy động cán bộ, chiến sỹ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu nạn đồng thời triển khai các mũi chữa cháy tại tầng 1 và sử dụng xe thang dập lửa ở khu vực tầng 2, tầng 3 nhằm ngăn cháy lan sang các công trình lân cận.

Đến khoảng 14 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế; đến 14 giờ 7 phút được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho cơ quan y tế.

Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, xác định danh tính các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định pháp luật./.

Tác giả: Trung Nguyên - Hùng Mạnh

Nguồn tin: vietnamplus.vn