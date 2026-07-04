Bão số 1 gây mưa lớn cục bộ trên 500mm tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa

Vị trí và đường đi của bão số 1. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 1 di chuyển nhanh hơn, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Bão vẫn giữ nguyên hướng di chuyển và cường độ.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông Đông Nam, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h.

Đến 16 giờ ngày 4/7, bão trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h với sức gió cấp 8-9, giật cấp 11.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu), vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 5/7, bão trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ 10-15 km/h với sức gió cấp 7, giật cấp 9 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó, đến 4 giờ ngày 6/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10-15 km/h, sức gió dưới cấp 6 và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Hải Phòng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do tác động của bão, vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có nguy cơ gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 2-4m; biển động rất mạnh.

Cần lưu ý trong điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Trên đất liền, ven biển các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên nguy cơ từ trưa, chiều 4/7, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng cao 2-3m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Bão gây mưa lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Từ sáng 4/7 đến hết ngày 5/7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ trên 500mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi; ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Bão ảnh hưởng trực tiếp đến ngư dân, tàu thuyền, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển; người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố; các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp; các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 4/7: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc gió Tây Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C./.

Tác giả: Thắng Trung

Nguồn tin: vietnamplus.vn