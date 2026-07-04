Nữ diễn viên Phạm Băng Băng với nhan sắc "vô thực" ở tuổi 45

Phạm Băng Băng ăn diện lộng lẫy khi xuất hiện tại một sự kiện ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap News.

Phạm Băng Băng mới đây đã xuất hiện tại lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Thể loại Bucheon lần thứ 30 (BIFAN) diễn ra ở Hàn Quốc. Sự góp mặt của nữ diễn viên nổi tiếng nhanh chóng thu hút đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông, bởi đây là một trong những lần hiếm hoi cô tham dự sự kiện điện ảnh quốc tế trong thời gian gần đây.

Ở tuổi 45, nữ đại minh tinh sinh năm 1981 một lần nữa khiến công chúng phải cạn lời trước một visual quá đỗi vô thực. Lần trở lại Hàn Quốc này, Phạm Băng Băng cũng cho thấy sự tinh tế khi lựa chọn hình ảnh phù hợp với gu thẩm mỹ bản địa dưới sự hỗ trợ của stylist Wish Gui.

Thay vì những bộ váy cầu kỳ, choáng ngợp vốn làm nên thương hiệu "nữ hoàng thảm đỏ" xuất hiện trong thiết kế cao cấp hai tông đen trắng tối giản của Richard Quinn. Layout trang điểm trong trẻo, lớp nền căng bóng tự nhiên cùng mái tóc buông xõa mềm mại càng khiến tổng thể trở nên thanh lịch, nhẹ nhàng, đúng tinh thần mà khán giả Hàn Quốc đặc biệt yêu thích.

Ảnh: Dispatch, Instagram.

Đặc biệt, chiếm trọn sự chú ý của giới mộ điệu chính là những góc máy chụp cận cảnh từ truyền thông xứ Hàn, bắt cận từng cái hất mặt không góc chết của nữ diễn viên. Dưới ánh đèn flash dày đặc của dàn phóng viên quốc tế, làn da của mỹ nhân họ Phạm thực sự gây choáng ngợp khi hiện lên trắng muốt như sứ, căng bóng không tì vết.

Nhiều khán giả cho rằng dù đã hoạt động trong làng giải trí hơn hai thập kỷ, Phạm Băng Băng vẫn duy trì được sức hút đặc biệt mỗi khi xuất hiện. Từ thần thái, phong cách thời trang cho đến cách giao tiếp với truyền thông và người hâm mộ, nữ diễn viên luôn thể hiện sự chỉn chu, chuyên nghiệp và đẳng cấp của một ngôi sao quốc tế.

Dù đã chạm ngưỡng U50, gương mặt săn chắc cùng làn da mịn màng, thách thức mọi ống kính zoom cận của Phạm Băng Băng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ghen tị. Phong độ nhan sắc ổn định suốt nhiều năm cũng là lý do cái tên Phạm Băng Băng vẫn luôn được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp hàng đầu châu Á.

Ảnh: Dispatch, Instagram.

Trước diện mạo được nhiều người khen ngợi, hàng loạt trang tin Hàn Quốc đã đăng tải hình ảnh của Phạm Băng Băng cùng những tiêu đề như "Phạm Băng Băng tỏa sáng rực rỡ trên thảm đỏ", "Vẻ đẹp bay trong gió", đồng thời nhận xét nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc nổi bật theo thời gian.

Sự biến hóa linh hoạt trong phong cách giúp Phạm Băng Băng ghi dấu ấn với công chúng Hàn Quốc, đồng thời tiếp tục khẳng định sức hút của một ngôi sao hàng đầu. Dù xuất hiện với hình ảnh lộng lẫy, kiêu sa hay lựa chọn phong cách tinh tế, phù hợp với từng sự kiện, nữ diễn viên vẫn thu hút sự chú ý và nhận được nhiều lời khen từ truyền thông cũng như khán giả.

Tác giả: T.Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn