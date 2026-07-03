Nhiều hoạt động ý nghĩa của sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam-Lào tại Nghệ An

Hoạt động chạy việt dã xuyên biên giới với cự ly 3km.

Tại Cửa khẩu Thanh Thủy, đoàn đại biểu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam do Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đón đoàn sĩ quan trẻ Lào do Đại tá Đao-kay Lợt-li-văn, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng đoàn.

Lễ đón diễn ra trong không khí trọng thị, thắm tình hữu nghị, thể hiện mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai lực lượng.

Lễ đón đoàn sĩ quan trẻ biên giới Lào được tổ chức trang trọng tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

Điểm nhấn của chương trình giao lưu là hoạt động chạy việt dã xuyên biên giới được tổ chức với sự tham gia của đông đảo sĩ quan trẻ.

Các vận động viên xuất phát từ Cửa khẩu Thanh Thủy, chạy sang khu vực Cửa khẩu Nậm On (Lào) rồi quay trở lại điểm xuất phát.

Trên suốt hành trình, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai bên biên giới đã nhiệt tình cổ vũ, tạo nên bầu không khí sôi nổi, đoàn kết.

Các đại biểu cùng nhau thực hiện hoạt động trồng hàng cây và vườn hoa hữu nghị thanh niên.

Tiếp sau đó, trận giao hữu bóng chuyền giữa tuổi trẻ biên phòng hai nước đã diễn ra kịch tính, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới đến cổ vũ, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi.

Trước đó, ngay sau lễ đón, đoàn đại biểu hai nước đến khu vực cột mốc quốc giới 460 tham gia trồng hàng cây và xây dựng vườn cây hữu nghị thanh niên. Đây cũng sẽ là công trình lưu niệm ghi dấu những lần gặp gỡ, giao lưu của tuổi trẻ hai nước.

Trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao tại cuộc thi chạy việt dã.

Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới trong ngày 3/7 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, góp phần quan trọng vào thành công chung của chuỗi sự kiện Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Các hoạt động mở đầu của Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam-Lào năm 2026 là điểm nhấn quan trọng trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Các đại biểu chụp ảnh cùng các vận động viên là những sĩ quan trẻ lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Thông qua các hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao và giao lưu thực tiễn tại khu vực biên giới, sĩ quan trẻ hai nước có thêm điều kiện trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng đơn vị và đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới sẽ tiếp tục được tổ chức vào tối 4/7 với các hoạt động tọa đàm "Sắt son hữu nghị - Vững bước tương lai" và trao học bổng "Nâng bước em đến trường"...

Tác giả: Trung Hiếu - Lê Thạch

Nguồn tin: Báo Nhân dân