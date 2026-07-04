Quốc vương Campuchia về nước sau khi điều trị ung thư

Nhiều lãnh đạo Campuchia như Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen hôm nay đón Quốc vương Norodom Sihamoni tại sân bay. Trong video do ông Hun Sen đăng lên Facebook, Quốc vương Sihamoni đi lại bình thường, nét mặt tươi tắn, thể hiện sức khỏe đã ổn định.

Hoàng gia Campuchia hồi đầu tuần cho biết sức khỏe của Quốc vương Sihamoni "đang dần tốt hơn" sau hơn ba tháng điều trị tại Trung Quốc. Sau khi về nước, Quốc vương sẽ tiếp tục kiểm tra sức khỏe định kỳ theo khuyến nghị của đội ngũ y tế Trung Quốc, truyền thông Campuchia cho hay.

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Quốc vương Norodom Sihamoni trở về Campuchia ngày 3/7. Video: Facebook/@hunsencambodia

Quốc vương Sihamoni hồi tháng 4 được các bác sĩ tại bệnh viện ở Bắc Kinh chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt và đã làm phẫu thuật tại đây. Điều trị cho Quốc vương là nhóm chuyên gia y tế nổi tiếng tại Bắc Kinh.

Quốc vương Campuchia sinh năm 1953, là con của cựu vương Norodom Sihanouk và Hoàng thái hậu Monineath. Cái tên Sihamoni là sự kết hợp từ hai âm tiết đầu tiên trong tên của cha mẹ ông.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni (phải) được Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen chào đón tại sân bay ngày 3/7. Ảnh: AFP

Ông Sihamoni dành nhiều năm du học ở nước ngoài và từng học điện ảnh ở Triều Tiên năm 1975. Ông từng giữ chức đại sứ Campuchia tại Liên Hợp Quốc vào đầu những năm 1990 trước khi chuyển đến Paris để trở thành đại diện thường trực của Campuchia tại UNESCO.

Ông trở về Phnom Penh năm 2004 để lên ngôi sau khi vua cha Sihanouk thoái vị. Ông Sihanouk trước đó cũng mắc ung thư cùng một số căn bệnh khác và được điều trị tại Bắc Kinh.

Tác giả: Ngọc Ánh

Nguồn tin: vnexpress.net