Ông lão 70 tuổi bán vé số bị cướp lấy đá đập vào đầu, trước đó bị lục tung túi vì nghi trộm điện thoại

Những thông tin liên quan vụ cụ ông N.V.H. (70 tuổi, bán vé số, trú tại ấp Bình Lương, xã Thủ Thừa, Tây Ninh) bị một thanh niên lấy đá đập vào đầu khi đang nằm ngủ trên vỉa hè, vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.



Vài tiếng trước khi trải qua vụ tấn công dã man, ông H. đã bị nghi ngờ lấy trộm điện thoại. Một nhóm người ập tới chỗ ông ngủ rồi lục túi phế liệu của ông để tìm tài sản nhưng không thấy. Đoạn clip ghi lại sự việc này cũng đã được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự quan tâm theo dõi.



Liên quan tới vụ ông H. bị nghi trộm điện thoại, chị N.C.Đ. (38 tuổi, buôn bán nhỏ ở ấp Bình Nghị xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh) đã có những chia sẻ cụ thể trên báo Dân Việt. Theo lời kể của chị Đ., ông H. thường xuyên về trước thềm nhà chị nằm ngủ mỗi đêm. Nhiều lần thấy ông về khuya có vẻ đói bụng, chị đưa thức ăn và cho ít tiền.



Khoảng 19 giờ 30 ngày 12/6, ông H. bán vé số dọc tuyến quốc lộ 1 đoạn từ Cầu Ván đến Cầu Voi, sau đó về mái hiên nhà chị ngủ qua đêm. Không lâu sau, một nhóm người ập tới. Theo lời chị Đ. nhóm này là nhân viên một nhà hàng.



Một người trong nhóm bị thất lạc điện thoại, định vị cho thấy ở gần vị trí của ông H. đang nằm. Một số người buộc ông lục tung bao đựng chai nhựa, phế liệu để "tìm cho ra chiếc điện thoại". Cuối cùng không phát hiện điện thoại, nhóm thanh niên đứng dậy rời mà không xin lỗi.

Ông H. trước đó bị nghi trộm điện thoại. (Ảnh cắt từ clip)

Rồi đến khoảng 1 giờ ngày 13/6, ông bị một đối tượng dùng đá đập vào đầu, vào người. Theo nội dung camera an ninh, thời điểm xảy ra sự việc, một thanh niên mặc áo thun trắng in hình phía sau, tóc hớt cao từ đèn tín hiệu giao thông khu vực Cầu Voi ấp 5, xã Thủ Thừa (Tây Ninh) đến khu vực ông N.V.H đang nằm. Đối tượng nhặt cục đá lớn, bước sát nơi ông H. nằm rồi đập thật mạnh vào đầu nạn nhân.



Ông H. chưa kịp phản ứng, đối tượng liên tục dùng chân đá vào cơ thể ông. Biết nạn nhân không còn khả năng kháng cự, đối tượng lập tức lục túi quần bên trái móc ra một xấp giấy giống như tiền và vé số, sau đó tiếp tục lục túi quần bên phải tìm thêm tài sản rồi rời đi. Ông H. bị đa chấn thương, sáng cùng ngày dân phát hiện, điện báo cho người thân của ông đưa đi khám, điều trị.

Ông H. bị đối tượng tấn công khi đang nằm ngủ trên vỉa hè. (Ảnh cắt từ clip)

Theo những người bà con, ông H. không vợ, con, hiện tạm trú nhà đứa cháu ở ấp Bình Lương, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh. Hàng ngày đi bán vé số, nhặt phế liệu có khi vài ngày, cả tuần mới trở về một lần.



Hiện, Công an tích cực điều tra, làm rõ nghi phạm hành hung và cướp tài sản ông H.





Tác giả: Hương Trà (T/H)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn