Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Bùi Xuân Cường. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 3/7/2026 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Bùi Xuân Cường.

Trước đó, ngày 24/6/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định điều động, chỉ định ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Bùi Xuân Cường sinh năm 1975, quê Ninh Bình, có trình độ Tiến sỹ Xây dựng công trình, kỹ sư xây dựng cầu đường, Thạc sỹ Kỹ thuật, Thạc sỹ Quản lý hành chính công và Cao cấp Lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh như Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR), Giám đốc Sở Giao thông vận tải trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2022./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn